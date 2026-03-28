La inteligencia artificial predice el marcador y cuántos goles se marcarán en Francia vs. Colombia

Un duelo de quilates. Otro amistoso que se gana las miradas de la parrilla en el fútbol mundial. El enfrentamiento de la Selección Colombia contra Francia, programado para este domingo 29 de marzo, se posiciona como una verdadera prueba para el técnico Néstor Lorenzo y sus jugadores, luego de la durísima y delicada derrota ante Croacia en Orlando.

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En el estadio Camping World de Orlando, Florida, Colombia bajó mucho las expectativas de los que pensaban era un juego parejo y con algunas posibilidades más para la Selección Colombia y la victoria. Tras ese 2-1 en contra, el cuerpo técnico evalúa el desempeño de algunas figuras que se creen son intocables en la titular y no se descartan cambios. Camilo Vargas dejó mucho que desear, además de James Rodríguez y Luis Javier Suárez y el gol que desaprovechó solo frente al arco.

Varias cosas son las que pasan por la evaluación de Néstor Lorenzo, pues saltó a la cancha con el equipo base que se usaría en el Mundial 2026, sacando casi la titular de memoria. Ahora, ante Francia, que se supone es un poco más complejo que Croacia, vendrán los cambios, seguramente, a no ser que se repita el mismo once en Washington.

Néstor Lorenzo fue claro al respecto del encuentro y a pesar de la derrota se mostró contento. Foto: FCF

Por eso, en el análisis de la inteligencia artificial, la Selección Francia toma un poco más de favoritismo, incluso por la victoria ante Brasil en Boston, donde se vio mucho mejor que el equipo de Carlo Ancelotti y pudo tener el regreso triunfal de Kylian Mbappé. Para el cruce con Colombia, los franceses llegan con todos los reflectores encima.

La IA predice el Francia vs. Colombia

En la consulta a ChatGPT, la Selección Francia es la gran favorita a la victoria, aunque también se prevé una gran cantidad de goles para definir el ganador. Esta IA menciona que es casi seguro que se dé más de 2.5 goles en los 90 minutos.

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Pese a la predicción en contra, ChatGPT es generosa con Colombia al darle dos goles como mínimo y no se descarta un empate 2-2 en los 90 minutos.

En la consulta de los posibles anotadores, la IA sentencia que Luis Díaz y Luis Javier Suárez marcarán. Seguramente, alguno de ellos terminará con gol. Mientras que por Francia menciona a Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembelé.

El Northwest Stadium, habitual casa de Washington Commanders de la NFL y con capacidad de 67.617, es el recinto que recibirá el partido en Estados Unidos entre colombianos y franceses. El partido se disputará desde las 2:00 p.m., hora colombiana, el 29 de marzo.