David Alonso sufre un problema con su moto y pierde la pole: se activa la operación remontada en Estados Unidos

Más allá de lo que haya sucedido, David Alonso no se cansa de soñar y persigue ese sueño de estar en la máxima categoría (MotoGP) lo más pronto posible. La Moto2 le está abriendo una gran oportunidad y su velocidad ya no es un secreto a voces en los especialistas y líderes de equipo.

Su destreza en la segunda categoría del motociclismo le permite seguir puliendo sus cualidades, técnica y velocidad. En la tercera parada de la temporada, el motociclista colombo español fue el más veloz en la jornada de clasificación y se quedó con el primer puesto de la parrilla. Eso en la pista, porque en el garaje las cosas se complicaron y una avería con su moto daña la alegría.

Más exactamente, los tiempos marcados en la pista fueron cancelados porque su motocicleta no estaba a la par de la normativa que exige el circuito y la categoría. Desde las prácticas libres, David Alonso ya avisaba que era el más rápido del fin de semana y era gran favorito a la victoria del domingo.

David Alonso durante el GP de Portugal Foto: NurPhoto via Getty Images

Tras anotarse un tiempo de 2′05.203, solamente le separaban 16 vueltas para quedarse con la que sería la primera victoria de la temporada. Asimismo, ese guarismo le dio para marcar un récord nunca antes visto en la pista de Austin, Texas, Estados Unidos. El plan de victoria dominical se le fue al piso tras el veredicto de los oficiales.

Problema en los neumáticos

Todo pasa porque el equipo de David Alonso cometió una infracción en la presión de los neumáticos, que no pasaron la revisión de los técnicos y la configuración estaba lejos de lo reglamentado. Rabia, reflexión, tristeza en el garaje del colombo español.

“David Alonso largará en la 17ª posición en la parrilla para la carrera de Moto2 de mañana (domingo), después de que todos sus tiempos de vuelta en Q2 fueron cancelados por una infracción de presión de neumáticos”, indicó MotoGP en un comunicado.

Pese a lo oficial y los problemas, es claro que David Alonso se acomoda entre las promesas a seguir en el mundo. El circuito de Austin es viejo conocido para él, pues allí en el 2024 tuvo otro show de velocidad con su moto.

Cabe recordar que el corredor del equipo CF Moto Aspar no pudo tomar partida en la prueba en Tailandia por un accidente antes de la carrera, mientras que en Brasil fue quinto. En Estados Unidos al menos podrá intentar una remontada para resaltar su nivel.