David Alonso vuela en Moto2 y logra su primera pole position de la temporada

David Alonso no se cansa de soñar y persigue el sueño de estar en la máxima categoría (MotoGP) lo más pronto posible. La Moto2 le está dando muchas oportunidades y le permite seguir puliendo sus cualidades, técnica y velocidad. En la tercera parada de la temporada, el motociclista colombo español fue el más veloz en la jornada de clasificación y se quedó con el primer puesto de la parrilla.

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No hay duda que se acomoda entre las promesas a seguir en el mundo y ahora es el gran candidato a la victoria en el Gran Premio de Las Américas en Austin, Texas, Estados Unidos. Tras anotarse un tiempo de 2′05.203, ahora solamente le separan 16 vueltas para quedarse con la que sería la primera victoria de la temporada.

Cabe recordar que el corredor del equipo CF Moto Aspar no pudo tomar partida en la prueba en Tailandia por un accidente antes de la carrera, mientras que en Brasil fue quinto. Parece que en Estados Unidos le llegó el momento de brillar y así quedarse con el primer triunfo de una temporada clave para su carrera deportiva, que podría significar su ascenso definitivo al MotoGP.

El colombiano sigue destacando en Moto 2. Foto: Redes sociales

Tras la pole de David Alonso, el segundo lugar fue para Barry Baltus de Bélgica, perteneciente al equipo REDS Fantic Racing y el tercer puesto lo ocupó el español Alonso López González de ITALJET Gresini Moto2, ambos a menos de un segundo del colombo español. La competencia comenzará a la 1:15 p.m., hora colombiana, este domingo 29 de abril.

David Alonso, viejo conocido en Texas

En Moto3, David Alonso ya había dado un recital con su velocidad. En el Gran Premio de Las Américas en el 2024, también batió los tiempos y fue el más rápido con 02:14.292, siendo la mejor pole position hasta el momento en esta categoría en Austin.

En esa misma carrera del 2024, David Alonso se quedó con la victoria en la carrera principal y ratificó que el Gran Premio de Las Américas es uno de sus lugares favoritos de la temporada. Se espera, ya en Moto2, que vuelva a repetir el recital.

Más colombiano que nunca

En ese 2024, el piloto colombo-español alcanzó el mayor hito de su carrera al coronarse campeón mundial de Moto3, confirmando que es uno de los talentos llamados a marcar una nueva era en el motociclismo. Sus caídas, hazañas y podios han sido vistos por millones de compatriotas que aplauden su proceso en este deporte.

“Colombia para mí es el país de mi madre y es el mío también. Es también cómo me siento como en casa y me siento muy arropado cada vez que vengo acá. Siento mucho cariño con Colombia aquí y por eso me gusta tanto venir", dijo en charla con SEMANA en diciembre de 2025.