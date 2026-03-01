Deportes

Piloto colombo-español David Alonso sufrió impactante accidente en el GP de Tailandia; estuvo inconsciente: “Tuve miedo”

El piloto salió en camilla y estará tres semana por fuera de la acción del Moto2.

Camilo Eduardo Castro Cetina

1 de marzo de 2026, 9:53 a. m.
El piloto David Alonso estuvo inconsciente varios minutos tras el accidente.
El piloto David Alonso estuvo inconsciente varios minutos tras el accidente. Foto: Captura video DAZN

Tremendo susto vivió el piloto colombo español David Alonso luego de sufrir un impactante accidente en el Gran Premio de Tailandia; durante la tercera vuelta de la primera carrera de Moto2 el joven deportista quedó inconsciente sobre el asfalto tras ser impactado por detrás por otro competidor.

Los 20 carros más vendidos en febrero y en lo que va de 2026: Tesla sorprendió y ya superó a varias marcas de lujo
El piloto colombo español David Alonso sufrió una fuerte caída durante la tercera vuelta en el Circuito Internacional de Buriram, en Tailandia.
El piloto colombo español David Alonso sufrió una fuerte caída durante la tercera vuelta en el Circuito Internacional de Buriram, en Tailandia. Foto: Montaje El País: Captura de pantalla/Instagram @d.alonso80

Las imágenes muestran cómo el piloto peridó el control, lo que provocó su caída y que terminará deslizándose, varios metros, por el circuito sin tener control de sí mismo.

Fue tal la magnitud del accidente que los comisarios tuvieron que activar la bandera roja y detener la carrera mientras se controlaba la situación y se estabilizaba a Alonso, quien finalmente fue trasladado en camilla.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al colombo español luchando por mantenerse prendido de la punta de carrera, luego de haber recuperado varios lugares tras haber partido desde la casilla 10.

Ya, en la tercera vuelta, y cuando intentaba sobrepasar a Senna Agius, este tuvo que frenar de manera brusca, por lo que Alonso terminó impactando la llanta trasera, lo que produjo la caída.

Sin embargo, lo peor vino después, cuando Filip Salac no alcanzó a evitarlo y terminó embistiéndolo de forma dramática dejándolo pro varios segundos inconsciente sobre el circuito, lo que provocó incertidumbre obligando a detener, temporalmente, el desarrollo de la competencia.

@gabobiker6r #moto2 #davidalonso80🇨🇴 #davidalonso #motogp2026 #motogpthailand ♬ sonido original - Gabriel Herrera

¿Qué dijo Alonso sobre el accidente?

Alonso finalmente fue retirado en camilla tras haber recuperado el conocimiento y horas mas tarde se manifestó a través DAZN, donde confirmó que no tenía lesiones de gravedad ni fracturas.

“No me podía mover nada y no tenía control. Ha sido muy agobiante”, dijo Alonso.

David Alonso, el mejor motociclista de la historia del Moto3
David Alonso durante el GP de Portugal
David Alonso estaría ausente durante tres semanas. Foto: NurPhoto via Getty Images

El equipo del colombo español, el Aspar Team, confirmó a través de sus redes sociales que Alonso no tiene lesiones de consideración y que fue atendido de forma pertinente en el centro médico del circuito.

De igual forma, DAZN logró conversar con los familiares del afectado, quienes dieron un parte de tranquilidad, pero resaltaron que Alonso quedó bastante “nervioso” luego del incidente.

“Está bien, han podido estar con él y está nervioso. No tiene nada roto, según las primeras pruebas”, señalaron a la plataforma de streaming.

La información entregada por la familia fue confirmada por la propia organización de la carrera, quien ratificó que Alonso no presenta lesiones de gravedad, pero que debía mantenerse bajo observación debido a los fuertes dolores que acusa.

“Me duele el pie izquierdo bastante, la pierna derecha por detrás y el hombro derecho tiene alguna herida”, dijo Alonso en sus primeras declaraciones luego del impactante accidente.

“Cuando he sentido el golpe, es como si estuviera en la grava. No gritaba yo, era como que el cuerpo me gritaba. No me podía mover nada y no tenía control. Ha sido muy agobiante”, dijo el piloto.

De igual forma, en Instagram, dejó un mensaje en el que agradeció por no haber tenido ninguna lesión de consideración.

“Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión y con una sonrisa. Hoy pasé miedo realmente, pero la vida nos volvió a sonreír. Toca descansar”, sentenció el piloto campeón de Moto3 en 2024.

Por ahora, se habla de tres semanas de recuperación para Alonso, por lo que no se descarta su presencia en el Gran Premio de Brasil, a donde la categoría regresará después de varios años de ausencia.

