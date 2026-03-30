David Alonso llegaría al MotoGP en 2027: revelan el equipo que tiene detrás

Rumores llegan desde la prensa europea y tienen al colombiano David Alonso (Aspar Team) como protagonista. Aunque actualmente compite en Moto2, parece que en 2027 tendría un equipo que lo subiría al MotoGP

Se trataría de Honda, equipo que le daría apertura a uno de los pilotos con más proyección de cara al futuro. Esta información ha causado ruido, especialmente después del desarrollo del Circuito de las Américas, en Moto2, que tuvo a Alonso en el centro de la prensa.

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“Se trata de David Alonso y su salto a MotoGP procedente de Moto2, de la mano de Honda, que lo enrolará en el equipo oficial para hacer pareja con Fabio Quartararo, su fichaje estrella para el próximo curso”, reveló As.

Y añaden: “El colombiano de Madrid es la penúltima joya del motociclismo mundial, considerado por muchos de los especiales, de los que se rompió el molde al nacer, como en su día pasó, por ejemplo, con Rossi, Márquez o Acosta, sin poner ni mucho menos todavía al murciano al nivel de los dos primeros”.

David Alonso se afianza como una promesa del MotoGP. Foto: Getty Images

La llegada de Alonso, incluso, generaría movimiento en Honda y tendría implicaciones directas para Joan Mir y Luca Marini. Sin embargo, los dos ya estarían pensando en cómo continuar con su carrera de cara a las siguientes temporadas.

Que Alonso y Quartararo integren un mismo equipo genera expectativa y sería una noticia importante para el deporte colombiano.

Fabio Quartararo suena para hacer pareja con David Alonso en Honda (MotoGP). Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Resta esperar lo que ocurra con el pasar de los meses y cómo los rumores se pueden ir consolidando en información oficial. Mientras tanto, Alonso se prepara para seguir en competencia con Aspar Team.

Sobre lo que fue el Circuito de las Américas, David Alonso no se quedó callado y declaró: “La carrera fue corta y me hubiese gustado dar más vueltas, pero he mejorado la constancia con respecto a la carrera anterior. Parece que no termina de llegar, pero analizándolo bien, sí que estamos avanzando”.