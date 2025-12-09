David Alonso, el piloto que a sus 19 años acumula una amplia trayectoria que impresiona incluso en el exigente mundo del motociclismo, está en Colombia disfrutando unas merecidas vacaciones en el país que vio nacer a su mamá y en el que, cada vez que vuelve, goza de los mágicos paisajes, la comida inconfundible y ese aroma a hogar que se encuentra en cada rincón del país.

Más allá de los éxitos en pista, la historia de Alonso está marcada por su vínculo con Colombia. Nacido en Madrid, de padre español y madre colombiana, eligió competir bajo la tricolor en honor a sus raíces maternas y familiares de Bucaramanga.

“Colombia para mí es el país de mi madre y es el mío también. Es también cómo me siento como en casa y me siento muy arropado cada vez que vengo acá. Siento mucho cariño con Colombia aquí y por eso me gusta tanto venir”, dijo.

En 2024, el piloto colombo-español alcanzó el mayor hito de su carrera al coronarse campeón mundial de Moto3, confirmando que es uno de los talentos llamados a marcar una nueva era en el motociclismo. Sus caídas, hazañas y podios han sido vistos por millones de compatriotas que aplauden su proceso en este deporte.

David Alonso alcanzó un nuevo podio en Moto2 tras magistral carrera en el circuito de Algarve, Portugal. | Foto: Getty Images

En diálogo con SEMANA, habló del proceso que ha tenido para consolidarse en esta disciplina y de los retos y desafíos que ha enfrentado para, hoy, ser ejemplo de disciplina y constancia.

“Al final, todavía queda camino por delante. Todavía hay mucho camino hasta MotoGP, pero el proceso es largo hasta llegar a donde estoy ahora, aunque también muy gratificante. Se disfruta mucho del proceso y es lo que me gustaba, es nuestra pasión. Entonces, estamos aquí, el camino ha sido un gusto”, resaltó del deportista sobre su proceso.

Con su vertiginosa trayectoria en el motociclismo mundial, se ha convertido en el primer campeón mundial colombiano en una categoría de MotoGP (Moto3, 2024) y un referente en la desafiante categoría de Moto2 (2025).

Este estatus de pionero le da una gran responsabilidad como ídolo para las nuevas generaciones de deportistas y jóvenes colombianos y él es totalmente consciente de ello y lo resaltó con un mensaje directo.

“Durante el camino uno se da cuenta de que la vida no es perfecta, pero precisamente eso la hace bonita, a veces tienes que superar situaciones y seguir adelante, eso te hace valorar todo. Tienes que siempre tener la meta clara y luchar por tus sueños”.

Tras una temporada marcada por aprendizajes y crecimiento, el piloto tiene claro que los objetivos más importantes están en su propio desarrollo.

“Para 2026 y 2027 lo que tengo que buscar es ganarme a mí mismo en cada carrera, superarme sin pensar en los demás. Ese es el gran reto”, resaltó el piloto, y dejó claro que tiene su mente enfocada en la superación y la victoria.

Colombia: un vínculo emocional

El piloto se refirió con especial afecto a Colombia, tierra de su madre y un lugar en el que siempre se siente bien recibido. “Es mi país también. Recibo mucho cariño y por eso me gusta tanto estar aquí”, expresó.

De hecho, comentó a modo de anécdota que, a pesar de vivir muchos años en España, el lenguaje colombiano no le es indiferente y uno de los dichos o refranes que más usa es el que lo identifica en este deporte: “Para atrás ni para coger impulso”.