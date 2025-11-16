David Alonso acabó el 2025, en Moto2, dentro del Top 10: GP de Valencia fue su última parada

Este domingo 16 de noviembre, en Valencia, David Alonso corrió la última carrera de la temporada 2025 en Moto2. Había expectativa, pues estaba en casa, y se esperaba que pudiera hacer una actuación importante.

Sin embargo, no pudo brillar y una de las razones es que en la primera vuelta perdió varios segundos por evitar una caída. Así las cosas, el colombiano ya piensa en la siguiente temporada.

Respecto a la clasificación de la temporada, Alonso ocupó el puesto 9, completó cinco podios y se lleva los aplausos. Siendo la categoría intermedia, y dando sus primeras impresiones allí, promete un buen desempeño en el año entrante.

The 2025 #Moto2 story ends with Diogo Moreira clinching the World Championship#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/U3h6z4aTqr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2025

Previo la carrera final de este domingo, Alonso ya había dejado un par de sensaciones de que el Gran Premio le estaba costando; eso, o al menos que quería intentar algo mejor en la competencia definitiva.

“Ha sido un día difícil. En el cronometrado lo he dado todo, pero no he conseguido la manera de sacar algo más aquí en Valencia. Mañana (hoy), en la carrera, observaremos qué hacen los demás para tratar de remontar todas las posiciones posibles”, afirmaba Alonso, el pasado 15 de noviembre, en declaraciones recogidas por su propio equipo: Aspar Team.

David Alonso en el Gran Premio de Valencia. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cabe recordar que Alonso arrancó esta temporada luego de brillar en Moto3. De a poco se fue adaptando, sumando buenas actuaciones y logró quedar entre los 10 mejores de la competencia finalmente.

El gran vencedor de la temporada fue Diogo Moreira con contundencia. Los flashes apuntan al brasileño.

Diogo Moreira y las sensaciones que dejó en Moto2

A sus 21 años, Moreira, que el año que viene correrá con Honda-LCR en la categoría reina, se adjudica así su primer título mundial.

Diogo Moreira, gran vencedor del Moto2 2025. | Foto: Getty Images

Tras salir desde la 9ª posición en la parrilla terminó undécimo, aun así por delante de su rival por el título, Manuel González (22º).

El español estaba a 24 puntos del líder antes de la llegada del paddock a la ciudad del este de España.

Ganador de cuatro carreras esta temporada, Moreira, que corre en Moto2 desde 2024, sucede en el palmarés al japonés Ai Ogura, llegado la presente temporada a MotoGP.