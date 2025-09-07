David Alonso se repone a sanción y se mete al top 10 tras recuperar 17 puestos

Este domingo, 7 de septiembre, el piloto colombo-español tuvo una excelente carrera pese a haber sufrido una sanción que le complicó las chances de luchar por la victoria en el GP de Cataluña.

El piloto fue sancionado luego de culminar la prueba de clasificación, lo que supuso un reto bastante complicado para Alonso en el GP de Cataluña. El colombiano había conseguido partir desde la posición 16° en la qualy de la decimoquinta fecha del Mundial de Moto Gp.

David Alonso en el GP de Alemania por Moto2. | Foto: Getty Images

Pero tras terminar la qualy, Alonso fue informado de que comenzaría en la casilla 25° por una penalización de nueve lugares que le aplicaron los comisionados por girar durante la clasificación, tapando a otros rivales. El reglamento de la competencia aclara que la primera vez es una advertencia, pero si se repite la ofensa, llega el recargo. Y esta fue la segunda de la temporada para el campeón de la categoría Moto3.

Con un excelente inicio, David Alonso recuperó en apenas 2 vueltas los nueve lugares de la sanción. Pero su buena presentación no se quedó ahí. El colombiano mantuvo el ritmo y fue superando a más rivales conforme avanzaba la carrera.

David Alonso, piloto de Moto2 | Foto: Getty Images

Alonso contó con un poco de suerte, pues se combinaron otros factores como caídas, sanciones y superaciones para que colombiano, que venía de conseguir su primera victoria de la temporada en Hungría, avanzara hasta el octavo lugar, un resultado excelente teniendo en cuenta la dificultad que experimento en esta competencia, y sobre todo porque avanzó 17 lugares con respecto a su lugar de partida tras la sanción.

El compañero de equipo de Alonso, Daniel Holgado, fue el vencedor de la jornada. Con esta victoria, la escudería Aspar consiguió dos éxitos de manera consecutiva en la categoría Moto2.

David Alonso durante el Gran Premio Cataluña | Foto: Getty Images