David Alonso se repone a sanción y se mete al top 10 tras recuperar 17 puestos

El colombo-español brilló en Cataluña pese a la dura sanción que recibió en la qualy.

Redacción Deportes
7 de septiembre de 2025, 4:20 p. m.
David Alonso empieza a dar de qué hablar en Moto2: victoria en el GP de Hungría.
David Alonso empieza a dar de qué hablar en Moto2: victoria en el GP de Hungría. | Foto: Getty Images

Este domingo, 7 de septiembre, el piloto colombo-español tuvo una excelente carrera pese a haber sufrido una sanción que le complicó las chances de luchar por la victoria en el GP de Cataluña.

El piloto fue sancionado luego de culminar la prueba de clasificación, lo que supuso un reto bastante complicado para Alonso en el GP de Cataluña. El colombiano había conseguido partir desde la posición 16° en la qualy de la decimoquinta fecha del Mundial de Moto Gp.

David Alonso en el GP de Alemania por Moto2.
David Alonso en el GP de Alemania por Moto2. | Foto: Getty Images

Pero tras terminar la qualy, Alonso fue informado de que comenzaría en la casilla 25° por una penalización de nueve lugares que le aplicaron los comisionados por girar durante la clasificación, tapando a otros rivales. El reglamento de la competencia aclara que la primera vez es una advertencia, pero si se repite la ofensa, llega el recargo. Y esta fue la segunda de la temporada para el campeón de la categoría Moto3.

Con un excelente inicio, David Alonso recuperó en apenas 2 vueltas los nueve lugares de la sanción. Pero su buena presentación no se quedó ahí. El colombiano mantuvo el ritmo y fue superando a más rivales conforme avanzaba la carrera.

MOTEGI, JAPAN - OCTOBER 05: David Alonso of Colombia and CFMOTO Aspar Team celebrates the third place during the Moto3 qualifying practice during the MotoGP Of Japan - Qualifying at Twin Ring Motegi on October 05, 2024 in Motegi, Japan. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)
David Alonso, piloto de Moto2 | Foto: Getty Images

Alonso contó con un poco de suerte, pues se combinaron otros factores como caídas, sanciones y superaciones para que colombiano, que venía de conseguir su primera victoria de la temporada en Hungría, avanzara hasta el octavo lugar, un resultado excelente teniendo en cuenta la dificultad que experimento en esta competencia, y sobre todo porque avanzó 17 lugares con respecto a su lugar de partida tras la sanción.

El compañero de equipo de Alonso, Daniel Holgado, fue el vencedor de la jornada. Con esta victoria, la escudería Aspar consiguió dos éxitos de manera consecutiva en la categoría Moto2.

BURIRAM, THAILAND - FEBRUARY 28: David Alonso of Colombia and CFMOTO Aspar Team rides during the free practice of the MotoGP PT Grand Prix of Thailand at Chang International Circuit on February 28, 2025 in Buriram, Thailand. (Photo by Steve Wobser/Getty Images)
David Alonso durante el Gran Premio Cataluña | Foto: Getty Images

El líder de la clasificación general, Manuel González, finalizó cuarto y aumentó la ventaja en la punta, favorecido por el abandono de Arón Cante, quien se cayó en la séptima curva, y una sanción a Diego Moreira por exceder los límites de pista. Manu Gas llegó a Montemió con 25 unidades más que Canet y se fue con una ventaja de 38 puntos, cuando quedan 175 en disputa.

