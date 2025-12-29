Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Junior de Barranquilla sigue con la firme intención de hacerse con los mejores jugadores posibles. Ya cuenta con la nómina campeona, pero quiere incorporar aún más nombres para lo que será la disputa de la Copa Libertadores en 2026.

Uno que tenía en planes desde hace tiempo era el defensa, Jean Pestaña, quien milita en América de Cali. Este era apetecido desde antes que vistiera de rojo, pero diversas cuestiones lo hicieron de los vallecaucanos desde 2024.

Jean Carlos Pestaña, jugador de América de Cali en un partido de Copa Sudamericana Foto: Getty Images

Ahora, y en medio de un nuevo mercado de transacciones, el cuadro barranquillero le habría hecho otro ofrecimiento a Pestaña para convencerlo. Según se ha sabido en las últimas horas, esta vez la cifra ha sido más alta que la puesta sobre la mesa por América y el central estaría por irse con el vigente campeón de Colombia.

De acuerdo a lo dicho por el periodista, José Hugo Illera: “Jean Pestaña será jugador del Junior de Barranquilla, su vinculación se cerrará hoy”.

Adicional a esto, quien es cercano a las toldas rojiblancas, también ha dado a conocer el porcentaje del negocio, así como el tiempo de contrato que le darán en los tiburones: “Junior comprará el 50% de sus derechos deportivos y firmará por 2 años”.

Los cinco refuerzos que busca América de Cali para el 2026: directivo del club lo confirmó

De acuerdo a otras informaciones, Pestaña se dejó tentar de una mejora salarial evidente entre lo que ganaba en América, con respecto a lo que ganará en Junior de Barranquilla.

Carlos Arturo Arango, comunicador de la ciudad de Cali, puntualizó en X: “el salario será casi el doble”. Dicha mejora para Pestaña, habría sido el punto clave para destrabar su salida de un poderoso de Colombia, para irse a otro.

Supuesta negativa del jugador

En charla divulgada con América en la Red, el jugador parece haberles negado su salida del cuadro escarlata. Según lo divulgado por el citado medio, este: “Aún NO le ha dado el “sí” a ningún equipo y sigo en negociaciones para renovar con América de Cali“.

Así pues, este trato se convierte en un nuevo novelón del balompié colombiano, que apunta a un nuevo capítulo de tensiones entre dos clubes por un mismo jugador.

Esta no sería la primera vez que Junior y América se choquen por una pieza para el futuro. En otros mercados recientes también les sucedió.

Más se van de América

En la mañana del lunes se habló de la salida de Andrés Felipe Roa de América de Cali.

La periodista vallecaucana Nany Flórez fue quien dio a conocer la noticia de manera anticipada: “El jugador Andrés Felipe Roa, quien llegó a finales de agosto como agente libre, no continuará en América de Cali.

Andrés Felipe Roa Estrada, mediocampista en el América de Cali. Foto Jorge Orozco Foto: Jorge Orozco / El País

A su vez, reveló el que sería el próximo destino para el jugador que surgió en Deportivo Cali y tuvo procesos con Selección Colombia: “El jugador interesa al Once Caldas DAF”.

Pocas horas después, otro nombre también estaría en la puerta de salida. Se trata de otro mediocampista, quien estaría en la búsqueda de finalizar su contrato de manera anticipada.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Se hace referencia a Andrés Tello, quien “tramita su rescisión en América. El mediocampista no será tenido en cuenta por el entrenador David González y será agente libre para negociar de cara a 2026″, de acuerdo a lo contado por el periodista, Felipe Sierra.

De confirmarse lo de Pestaña, Roa y Tello, la lista de bajas de los americanos se ampliaría a más de cinco nombres.