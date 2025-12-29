Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

Para todos los clubes del fútbol profesional colombiano son tiempos de negociaciones y renovación de las nóminas. América de Cali es uno de esos equipos que ha sido protagonista en el cierre de 2025.

Varios de los jugadores que mantuvo en el plantel durante el año que está por acabar ya no estarán en la siguiente campaña. En su gran mayoría, estas despedidas se han dado por decisión de la directiva, en trabajo conjunto con el entrenador David González.

Si bien ya se habían conocido anuncios formales, en las últimas horas de este lunes, 29 de diciembre, se supo de un nuevo talento que ya no estará más en las toldas americanas.

A pesar de haber llegado hace relativamente poco, la falta de respaldo por parte del entrenador habría sido el motivo para que el jugador no continuara en América de cara a 2026.

Se trata de Andrés Felipe Roa. El volante, de 32 años, estaría cerca de vestir la camiseta de Once Caldas, club que lo tendría en carpeta para el proyecto que sigue bajo el mando del entrenador Hernán Darío Herrera.

La periodista vallecaucana Nany Flórez fue quien dio a conocer la noticia de manera anticipada: “El jugador Andrés Felipe Roa, quien llegó a finales de agosto como agente libre, no continuará en América de Cali.

A su vez, reveló el que sería el próximo destino para el jugador que surgió en Deportivo Cali y tuvo procesos con Selección Colombia: “El jugador interesa al Once Caldas DAF”.

Abriéndole campo a Guzmán

Esa salida de Roa del equipo tendría como propósito abrirle campo a Yeison Guzmán. Desde hace varios días se habla de la incorporación del volante desde el exterior para los rojos, pero solo hasta las últimas horas fue que se pudo establecer el “acuerdo total”.

Según lo especificado por el periodista, Felipe Sierra: “Acuerdo total entre América y Fortaleza EC para que Yeison Guzmán (27) sea nuevo jugador del ‘escarlata’”.

Así como Andrés Felipe no era del gusto del DT de América, lo que parece es que Guzmán sí y por ello la insistencia para tenerle. “Va a préstamo con opción de compra que puede ser obligatoria por objetivos. El volante era una de las solicitudes especiales del entrenador, David González”, señala el comunicador en mención.

Esa relación Guzmán-González ya tiene un capítulo previo. En Deportes Tolima, tanto entrenador como jugador ya habían compartido durante años pasados; allí el técnico llegó a conocer las bondades del volante, que busca sumarle ahora al América para su proyecto en 2026.

Múltiples salidas de América

Un listado ya amplio de jugadores salientes suma América para el año próximo. Hasta la fecha se han reportado a tres extranjeros, así como dos nacionales, con lo que ya no contará el cuadro del Valle del Cauca.

Joel Graterol perdió el puesto con Jorge Soto en América de Cali. Foto: @joeldavidfc1

Joel Graterol

Santiago Silva

Sebastián Navarro

Andrés Felipe Roa

Luis Ramos

Valga recordar que los escarlatas buscan desde hace años la conquista de una nueva estrella. Adicionalmente, en el año próximo jugarán la Copa Sudamericana, otra motivación para fichar de manera correcta.