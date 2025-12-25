Deportes

América de Cali gestiona portero brasileño tras salidas de Joel Graterol y Santiago Silva: pasó por São Paulo y Bahía

Sin embargo, el jugador casi no ha tenido ritmo en 2025 y eso ya genera comentarios entre los hinchas.

Joel Graterol y Santiago Silva no siguen en América de Cali: filtran reemplazo desde Brasil.
Joel Graterol y Santiago Silva no siguen en América de Cali: filtran reemplazo desde Brasil.

Nuevo rumor de fichaje en América de Cali, pero esta vez desde el extranjero. En la noche del pasado miércoles, 25 de diciembre, filtraron un presunto interés de la mecha en un portero brasileño.

Se trataría de Jean Fernandes, brasileño de 30 años y que, según Transfermarkt, no tiene equipo desde mayo de este 2025. La última camiseta que vistió fue la de Cerro Porteño de Paraguay, según la misma referencia del medio.

¿América de Cali va por el portero Jean Fernandes?

“América de Cali tiene en carpeta a Jean Fernandes. Se produjeron los primeros acercamientos con el arquero, que tiene el pase en su poder”, contaron los periodista Uriel Lugt y Julián Capera.

¿Quién es el portero Jean Fernandes, que interesa al América de Cali?

Nació en Salvador (Brasil) en 1995, tiene una altura aproximada de 1.88 m y su pie preferido es el izquierdo. Además de Cerro Porteño, ha pasado por clubes como São Paulo, Atlético-GO y Bahía.

Actualmente, a pesar de no tener equipo, ostenta un valor en Transfermarkt de 800 mil euros. Sin embargo, no ha sido el precio más alto alcanzado, pues para noviembre de 2022 logró los 2 millones de euros y jugaba en Cerro Porteño.

Desde diciembre de 2024, la prensa en Paraguay reportaba que Jean Fernandes no iba a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico del equipo en aquel entonces, a cargo de Diego Martínez. Desde ese instante empezó la idea de rescindir su contrato.

¿Jean Fernández, el reemplazo de Joel Graterol y Santiago Silva?

Cabe recordar que, a mediados de este mes de diciembre de 2025, América de Cali anunció la salida de los porteros Joel Gratero y Santiago Silva.

“Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón!”, escribió América de Cali respecto A Graterol.

En cuanto a Silva: “El guardameta uruguayo Santiago Silva finalizó su vínculo con nuestro equipo. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera”

Esas salidas serían una explicación a la búsqueda de América de Cali de un portero extranjero. David González, su entrenador, planifica lo que será el 2026 para la mecha y tener una nómina amplia se hace casi indispensable.

Cabe recordar que, además de las competencias locales, América de Cali jugará la fase previa de la Copa Sudamericana ante Bucaramanga. El que gane entrará en zona de grupos, y los escarlatas esperan competir en el torneo, tal como lo hicieron en 2025.

