Si América de Cali no lo concreta, Junior se lo quitaría para Copa Libertadores: refuerzo categórico

Siguen los rumores en el mercado de pases, y los equipos del FPC son protagonistas. Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, el turno es para dos clubes tradicionales: América de Cali y Junior de Barranquilla.

La mecha tiene asegurada su participación en fase previa de Copa Sudamericana 2026, donde deberá vencer a Bucaramanga para entrar a zona de grupos. En contraste, Junior de Barranquilla ya está en fase de grupos de Copa Libertadores por ser el vigente campeón de Colombia (Liga BetPlay 2025-ll).

Y este mismo miércoles surgió un rumor que pone en duda la continuidad de un jugador de América de Cali, que podría desembarcar en Junior de Barranquilla y así jugar la Copa Libertadores 2026.

Si América de Cali no concreta a Jean Pestaña, Junior de Barranquilla lo oficializaría como refuerzo

Jean Carlos Pestaña es un defensor central de 28 años que presta sus servicios al América de Cali desde enero de este 2025. A la mecha llegó cedido en préstamo desde Deportivo Pereira, pero la prensa deportiva nacional revela que el jugador renunció al matecaña por los ya conocidos impagos.

Así las cosas, Pestaña tendría dos opciones; ser adquirido por América de Cali al 100%, o llegar como refuerzo categórico al Junior de Barranquilla. La información la entregó el periodista Felipe Sierra, especializado en el mercado de pases.

“Junior prioriza la contratación de Jean Pestaña (28) para su proyecto 2026. El ‘tiburón’ está en contacto con su círculo y avanza. El defensa es agente libre tras renunciar por impagos del Pereira. América avisó que quería comprarlo, pero no ha habido avances”, reveló Sierra.

¿Cuál es el valor de Jean Carlos Pestaña?

Según Transfermarkt, para diciembre de 2025, Jean Pestaña ostenta un valor en el mercado de 900 mil euros. Se trataría del más alto de su carrera hasta ahora y, además, gracias a sus buenas actuaciones en el último tiempo, se convirtió en un zaguero destacado del FPC.

Pestaña encaró todo el 2025 con América de Cali, y eso incluye las competencias locales como Liga y Copa BetPlay, pero también la Copa Sudamericana. Es decir que, si sigue al servicio de los escarlatas, aspiraría a volver a jugar la otra mitad de la gloria en 2026.

En cuanto a Junior y su interés en Pestaña, esto demuestra que el vigente campeón de Colombia tiene un firme interés en reforzar su plantilla para pelear el bicampeonato y para hacer un papel destacado en la Libertadores.