Acuerdo entre América de Cali y figura de Selección: firma está a nada de ser oficial

Empezaron a confirmarse los nombres de América de Cali para 2026. Un día antes se supo de varios que ya no siguen y ahora, se supo de manera extraoficial que ya hay un extranjero que viene en camino para la próxima temporada al equipo de David González.

Desde hace un par de semanas se venía hablando de dicho nombre, pero el cuadro rojo estaba en una puja por arrebatárselo a otro equipo del exterior. Al parecer, la propuesta de los americanos satisfizo al internacional que hace parte de la Selección de Venezuela.

Darwin Machís ha sumado experiencia en Europa con clubes de España y Portugal | Foto: Getty Images

Según lo dio a conocer el periodista, Felipe Sierra, ya existe un “acuerdo cerrado entre Darwin Machís (32) y América”.

Uno de los experimentados al interior del club sería quien intercedió para lograr este trato. Dicho jugador que reforzará, será uno de los que ocupe el cupo de extranjero que ya dejaron Joel Graterol y Luis Ramos.

“El ‘escarlata’, por medio de Adrián Ramos, contactó al extremo y ya pactaron verbalmente su vinculación por 2 años (hasta diciembre de 2027)”, dicen sobre cómo se habría dado la negociación para llegar a buen puerto.

Al parecer, un detalle mínimo sería el que separe de la oficialización dicho traspaso: “Esta semana intercambiarán documentación para su firma”.

Trayectoria de Machís

Este elemento en su selección tiene un historial. Con la Vinotinto estuvo en la Copa América de Brasil 2019 y Estados Unidos 2024, en las que llegó en ambas ediciones a cuartos de final.

También ha disputado junto a su país el camino hacia los mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y el de Norteamérica 2026. Jugó un total de 18 partidos, en los cuales pudo acumular 4 goles y 1 asistencia.

Darwin Machís, con Venezuela, en las eliminatorias al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

En Suramérica, el apellido de Machis no es desconocido; tampoco lo es en Europa, donde estuvo en ligas de primer nivel como España o Portugal.

Real Valladolid, Granada, Huesca, Leganés, entre otros, fueron algunos de los clubes ibéricos que han hecho parte de la carrera del extremo de 32 años.

Vitória de Guimarães fue el equipo que lo vio jugar hace un tiempo en Portugal, luego de que surgiera en Mineros de Guayana de su país hacia 2011.

Barrida oficializada en América

Tres salidas ha confirmado América de Cali. Dos internacionales y un nacional ya no harán parte del plantel para el año próximo.

En sus redes sociales, el cuadro escarlata consignó los tres despidos que determinó. Uno es porque no le extienden el préstamo, otro porque no será tenido en cuenta y el último, debido a una transferencia al balompié de Perú.

América de Cali ya no contará más con Joel Graterol, Luis Ramos y Sebastián Navarro. | Foto: Colprensa

“El volante Sebastián Navarro finalizó su etapa con nuestra institución. Agradecemos su entrega y le deseamos éxitos en sus próximos retos profesionales”, indicaron.

“Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos olores. ¡Éxitos, campeón!“, informaron.