América de Cali y Alianza Lima pelean por una figura del fútbol venezolano: “Es la prioridad”

América de Cali cierra una temporada 2025 que solamente le alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana y ahora coloca su mirada en la nómina para el año 2026. La idea es explorar en el mercado de pases los mejores elementos para reforzar la zona de ataque y definitivamente sumar, al menos, un título en el FPC.

Tulio y Marcela Gómez toman decisiones para fortalecer el grupo de jugadores que tendrá el técnico David González a disposición y así alcanzar el título. En la carpeta de fichajes se encuentra una figura del fútbol venezolano, que pasó por el fútbol de Europa, siendo el Udinese de Italia y Granada de España sus pasos más destacados.

América de Cali, con este fichaje y la base que ya tiene en la zona ofensiva, espera estar en la definición de la Liga Betplay y superar la fase previa de la Copa Sudamericana en la que enfrentará a otro rival colombiano. El volante jugó en el 2025 en la Universidad Central de Venezuela y podría firmar con el club vallecaucano en próximos días.

Darwin Machís, delantero venezolano. | Foto: Tomada de redes sociales.

Se trata de Darwin Machís, un jugador venezolano de amplia experiencia con Selección Venezuela a bordo. El volante ofensivo, además de pasar por Granada y Udinese, estuvo por el Huesca, Hércules, Cádiz, Real Valladolid y Leganés, de España; Vitória Guimaraes de Portugal y Juárez de México. A mediados de 2025, el jugador decidió firmar con la Universidad Central de su país.

América de Cali avanza por Darwin Machís

En la Selección Venezuela, Darwin Machís lleva 51 partidos y 11 goles marcados, siendo un jugador muy importante en el esquema de la ‘Vinotinto’. Su paso al América de Cali resuena en el FPC y estaría adelantado su vínculo con el gigante vallecaucano para el 2026. Pese a la negociación, se involucró un gigante peruano en la conversación.

En las últimas horas, fuentes cercanas al club colombiano y al jugador, notificaron que Alianza Lima estaría interesado por Darwin Machís y ya le envío oferta. En próximos días se espera que el futbolista pueda dar su respuesta definitiva y firmar un nuevo contrato en Perú o Colombia.

Pantallazo X: @PSierraR | Foto: Pantallazo X: @PSierraR