Deportes

Sí llega nuevo goleador al América de Cali: acuerdo con delantero extranjero alborota a hinchas

Renovada quedaría la zona ofensiva del equipo de David González. Dicho atacante firmará un préstamo con opción de compra para Liga y Sudamericana en 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

26 de enero de 2026, 7:36 p. m.
América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay.
América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

En pocas horas, América de Cali pudo conformar una importante delantera para los retos de 2026. En primera instancia, se pudo beneficiar de la posibilidad de volver a contar con Rodrigo Holgado y luego, concretó el acuerdo con otro extranjero.

Desde hace días se había hablado de José Pablo Neris, uruguayo de 25 años que llegaría desde el exterior, pero el negocio no parecía ser sencillo y, luego de mencionarse, estuvo pausado tal trato.

Jaime Dinas, periodista caleño, fue quien en las últimas horas de este lunes, 26 de enero, pudo saber que el uruguayo estableció un acuerdo para ser nuevo jugador de los escarlatas.

José Neris, quien será el nuevo delantero de América de Cali
José Neris, quien será el nuevo delantero de América de Cali Foto: Getty Images

Según lo comentado por el comunicador, ya se pudo establecer un “acuerdo entre Colón y América de Cali por José Pablo Neris Figueredo, quien llegará al equipo escarlata en condición de préstamo con opción de compra”.

JJ Miranda fue otro de los comunicadores que hizo mención de ese nuevo fichaje para el rojo de Cali.

“José Pablo Neris Figueredo, atacante uruguayo de 25 años, llegará al América. El cuadro escarlata define la vinculación de Neris con Colón de Argentina”, agregó como dato adicional del acuerdo que está por oficializarse.

Y el mismo Miranda les dio a los aficionados americanos la alegría de saber que ya quedarán con dos ‘9′ para la disputa de Liga BetPlay y Copa Sudamericana: “Junto a la autorización del TAS para que Rodrigo Holgado juegue, se conforma la dupla delantera extranjera del América”.

A partir de las próximas semanas, es posible que David González relegue a Yojan Garces, canterano, quien venía ocupando el lugar de delantero centro, para hacer uso de alguno de sus dos atacantes provenientes del Sur del Continente.

Es más, si gusta ser más ambicioso, a los dos los podría poner a jugar en busca de tener más probabilidades de gol. Holgado ya es un jugador conocido por el plantel, mientras el otro llega con una gran expectativa de que le vaya muy bien vistiendo los colores de América.

Él es José Neris

La mayoría de la carrera del nuevo delantero de América se ha dado entre Uruguay, país natal, y Argentina. En suelo charrúa ha vestido las camisetas de Montevideo City Torque, Peñarol, CA River Plate y Albion, mientras que en suelo albiceleste estuvo en Colón de Santa Fe.

Dos veces fue campeón en Peñarol. Durante 2024 fue ganador junto al tradicional club uruguayo de Primera División, así como también del Campeonato Uruguayo.

A lo largo de su trayectoria acumula unos 169 juegos disputados aproximadamente, donde ha logrado anotar 31 anotaciones, así como dar unas 9 asistencias.

Se espera que hacia el próximo miércoles esté llegado a la capital del Valle del Cauca para la realización de las pruebas médicas. Una vez superadas las mismas, luego se dispondrá a la firma del contrato para que toda la documentación quede en regla de cara a su debut en las próximas jornadas.

Al cuadro americano se le viene una seguidilla de partidos importantes, empezando por el de la próxima fecha ante Once Caldas y luego, el clásico del 4 de febrero frente a Nacional.

América de Cali 2026 transita líder de la Liga BetPlay.

