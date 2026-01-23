Deportes

América de Cali despediría figura tras el inicio de Liga BetPlay: negocio está en marcha

Un jugador no será tenido en cuenta por el entrenador, lo que le obliga a buscar un nuevo destino para su carrera deportiva. Desde Argentina ya presentaron una oferta para ficharlo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de enero de 2026, 2:14 p. m.
Primer once que América de Cali presentó en 2026
Primer once que América de Cali presentó en 2026 Foto: Colprensa

Ya inició la Liga BetPlay de 2026, pero aún se pueden presentar cambios sustanciales en los clubes que la disputan. América de Cali ya hizo varios durante el mercado de fichajes, pero aún le restaría uno y sería una despedida del plantel.

De acuerdo a informaciones que se han conocido en las últimas horas, un cuadro argentino de renombre ha mostrado interés en uno de los centrales que tiene el conjunto dirigido por David González.

David González (centro), director técnico del América de Cali.
David González (centro), director técnico del América de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Una de las cuestiones que facilitaría el acuerdo sería que los rojos no contarían con el citado jugador para 2026. Al parecer, la llegada de otros nombres para esa posición apresuraría la salida del zaguero central.

Quien estaría dejando en las próximas semanas la disciplina americana es Cristian Tovar, quien ha estado en el club escarlata desde 2025, luego de su paso por Europa.

Deportes

Oficial: Millonarios presentó su camiseta para Sudamericana y Liga en 2026; precio, detalles y cómo comprar

Ciclismo

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Deportes

El futuro de Jefferson Lerma, lejos de Europa: un poderoso ya lo tiene entre ojos para contratarlo

Deportes

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

Deportes

César Augusto Londoño revela el futuro inmediato de James Rodríguez: dijo dónde jugará

Deportes

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Deportes

Atlético Nacional tiene listo a su nuevo delantero: el negocio está en “detalles finales”

Deportes

Venta del América de Cali: Tulio Gómez hizo certero aviso; “ciclo cumplido”

Deportes

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

Deportes

Goleador que se debate entre América y Deportivo Cali dejó claro su deseo: “Es todo”

Sobre el equipo que muestra interés por el defensa cafetero, se trata de San Lorenzo. Leandro Alves, periodista de ESPN, fue quien hizo referencia al posible negocio: “En San Lorenzo negocian por Cristian Tovar, defensor central de América de Cali”.

Cristian Tovar jugó con América la Copa Sudamericana de 2025
Cristian Tovar jugó con América la Copa Sudamericana de 2025 Foto: Getty Images

Tras viralizarse esta información, en Colombia también se hizo referencia al tema. El periodista Felipe Sierra dio a conocer nuevos detalles sobre lo que podría ocurrir tras el inicio de la Liga en el país.

San Lorenzo está en negociaciones con Cristian Tovar (27), que saldría libre de América. Ya el equipo argentino le hizo una oferta al defensa colombiano”.

Con una propuesta sobre la mesa para Tovar y el conocimiento de que no será tenido en cuenta en América, lo más probable es que continúe su carrera en el balompié argentino, donde nunca ha militado.

El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

Pasos por Europa y otros de Colombia

En 2019, con Deportes Tolima, Cristian Tovar se dio a conocer en el fútbol profesional colombiano. Tras un año, pasó rápidamente a Deportivo Pasto, donde estuvo entre 2020 y 2023.

Luego de cumplir un ciclo en el balompié nacional, el Sheriff Tiraspol de Moldavia adquirió sus derechos económicos y deportivos. Allí permaneció solo un año, ya que en 2024 salió cedido al Ordabasaby, de Kazajistán, y en 2025 militó en América de Cali, en Colombia.

De llegar a Argentina, se espera que allí logre una mayor regularidad en una liga que, por su forma de jugar, le vendría bien a Tovar, el cual muestra gran potencia física y juego aéreo.

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

¿Uno por uno en San Lorenzo?

Ese movimiento de Cristian Tovar hacia el Ciclón podría beneficiar a otro colombiano que hoy día hace parte del cuadro de Buenos Aires.

Johan Romaña, jugador de San Lorenzo de Argentina
Johan Romaña, jugador de San Lorenzo de Argentina Foto: Getty Images

De Jhohan Romaña, defensor, se dijo en días pasados que iría de San Lorenzo a River Plate a pedido de Marcelo Gallardo. Por varias semanas se habló de un trato que estaría cercano y solo bastaba ponerse de acuerdo en lo que respecta a términos económicos.

A lo largo de los últimos días, el trato se enfrió, pero es posible que, ante la llegada de un nuevo defensa a San Lorenzo, para Romaña se pueda dar la salida deseada.

Más de Deportes

Jorge Arias y Mackalister Silva posaron con la camiseta de Millonarios para 2026

Oficial: Millonarios presentó su camiseta para Sudamericana y Liga en 2026; precio, detalles y cómo comprar

Nairo Quintana arrancó con pie derecho su temporada en el Movistar Team.

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Jefferson Lerma está en la mira de dos clubes de Brasil y un par más de Turquía

El futuro de Jefferson Lerma, lejos de Europa: un poderoso ya lo tiene entre ojos para contratarlo

MUNICH - Luis Diaz of FC Bayern Munich during the Champions League match between FC Bayern Munich and Royale Union Saint-Gilloise on January 21, 2026, at the Allianz Arena in Munich, Germany. BART STOUTJESDIJK / ANP (Photo by ANP via Getty Images)

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

César Augusto Londoño dejó claro que James Rodríguez no volverá al FPC

César Augusto Londoño revela el futuro inmediato de James Rodríguez: dijo dónde jugará

Primer once que América de Cali presentó en 2026

América de Cali despediría figura tras el inicio de Liga BetPlay: negocio está en marcha

Vincent Kompany habló en rueda de prensa antes del Bayern vs. Augsburgo

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Atlético Nacional prepara otro anuncio oficial en el mercado de fichajes.

Atlético Nacional tiene listo a su nuevo delantero: el negocio está en “detalles finales”

Santiago Buitrago inicia su temporada en territorio australiano.

Clasificación general del Tour Down Under 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 3

Richard Ríos tiene nuevo compañero en Benfica, con pasado en la Selección de Portugal.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Noticias Destacadas