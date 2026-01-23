América de Cali despediría figura tras el inicio de Liga BetPlay: negocio está en marcha

Ya inició la Liga BetPlay de 2026, pero aún se pueden presentar cambios sustanciales en los clubes que la disputan. América de Cali ya hizo varios durante el mercado de fichajes, pero aún le restaría uno y sería una despedida del plantel.

De acuerdo a informaciones que se han conocido en las últimas horas, un cuadro argentino de renombre ha mostrado interés en uno de los centrales que tiene el conjunto dirigido por David González.

David González (centro), director técnico del América de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Una de las cuestiones que facilitaría el acuerdo sería que los rojos no contarían con el citado jugador para 2026. Al parecer, la llegada de otros nombres para esa posición apresuraría la salida del zaguero central.

Quien estaría dejando en las próximas semanas la disciplina americana es Cristian Tovar, quien ha estado en el club escarlata desde 2025, luego de su paso por Europa.

Sobre el equipo que muestra interés por el defensa cafetero, se trata de San Lorenzo. Leandro Alves, periodista de ESPN, fue quien hizo referencia al posible negocio: “En San Lorenzo negocian por Cristian Tovar, defensor central de América de Cali”.

Cristian Tovar jugó con América la Copa Sudamericana de 2025 Foto: Getty Images

Tras viralizarse esta información, en Colombia también se hizo referencia al tema. El periodista Felipe Sierra dio a conocer nuevos detalles sobre lo que podría ocurrir tras el inicio de la Liga en el país.

“San Lorenzo está en negociaciones con Cristian Tovar (27), que saldría libre de América. Ya el equipo argentino le hizo una oferta al defensa colombiano”.

Con una propuesta sobre la mesa para Tovar y el conocimiento de que no será tenido en cuenta en América, lo más probable es que continúe su carrera en el balompié argentino, donde nunca ha militado.

Pasos por Europa y otros de Colombia

En 2019, con Deportes Tolima, Cristian Tovar se dio a conocer en el fútbol profesional colombiano. Tras un año, pasó rápidamente a Deportivo Pasto, donde estuvo entre 2020 y 2023.

Luego de cumplir un ciclo en el balompié nacional, el Sheriff Tiraspol de Moldavia adquirió sus derechos económicos y deportivos. Allí permaneció solo un año, ya que en 2024 salió cedido al Ordabasaby, de Kazajistán, y en 2025 militó en América de Cali, en Colombia.

De llegar a Argentina, se espera que allí logre una mayor regularidad en una liga que, por su forma de jugar, le vendría bien a Tovar, el cual muestra gran potencia física y juego aéreo.

¿Uno por uno en San Lorenzo?

Ese movimiento de Cristian Tovar hacia el Ciclón podría beneficiar a otro colombiano que hoy día hace parte del cuadro de Buenos Aires.

Johan Romaña, jugador de San Lorenzo de Argentina Foto: Getty Images

De Jhohan Romaña, defensor, se dijo en días pasados que iría de San Lorenzo a River Plate a pedido de Marcelo Gallardo. Por varias semanas se habló de un trato que estaría cercano y solo bastaba ponerse de acuerdo en lo que respecta a términos económicos.

A lo largo de los últimos días, el trato se enfrió, pero es posible que, ante la llegada de un nuevo defensa a San Lorenzo, para Romaña se pueda dar la salida deseada.