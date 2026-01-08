Desde mediados de diciembre del año pasado se viene hablando de la posibilidad de que River Plate fiche otro colombiano más en lo que ha sido una historia con antecedentes favorables como Mario Yepes, Juan Pablo Ángel, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, entre otros.

Quien pareciese ser prioridad para Marcelo Gallardo es Jhohan Romaña, central de nivel alto en San Lorenzo durante el año anterior, que llama la atención para ser incorporado por los de Núñez.

Un primer acercamiento se dio al cierre del 2025, pero las pretensiones económicas del equipo del fallecido Papa Francisco parecían ser muy alta para River. Ahora, y con la firme intención de firmarlo, los de la banda cruzada se habrían lanzado con otra oferta.

Jhohan Romana, de San Lorenzo pasaría a River Plate Foto: Getty Images

En un contacto reciente de ESPN con uno de sus reporteros, estos dejaron en claro que en las últimas horas: “Vuelve a la carga (River Plate)“.

Además de eso, el defensor tiene claro cuál es su deseo para lo que será el 2026: “El jugador ya sentó su postura para concretar la transferencia”.

Si bien siguen presentándose diferencias económicas, a un punto medio podría llegar los clubes en cuestión. Por su parte, River Plate “Sigue con su oferta de 2.5 millones de dólares por el 50%“.

🇨🇴 ¿RIVER ACELERA POR JHOHAN ROMAÑA? Así te cuenta @juanbalbi9 todas las novedades sobre el reflote de las negociaciones del Millonario por el central colombiano de San Lorenzo.



En cambio, quien es dueño del 100% de los derechos de Romaña piensa distinto: “San Lorenzo mantiene la postura de 5 millones por el 80% de la ficha”, precisa el medio en mención.

Aunque puedan parecer lejanos los valores, desde ESPN apuntan a que la vuelta de las conversaciones tiene el propósito de que las “partes cedan y partan diferencias”, para que “River pueda tener su cuarto refuerzo”.

Sebastián Srur, otro de los periodistas con mayor información sobre los riveplatenses actualizó por el momento en el que transita el negocio. Este apunta a que “presiona Romaña para jugar en River”.

“Si River se estira un poco más, el pase tiene muchas chances de hacerse. Hablamos de 3 millones o un poco más”, completa de un negocio que pende de un hilo.

Trayectoria de Romaña para llegar a River

A sus 27 años, el zaguero central ha podido tener una extensa carrera en diferentes clubes de América Latina. Su aparición se dio en 2016 siendo parte de Independiente Medellín.

Su biotipo, así como también su buena lectura del juego, le hizo apetecido en Paraguay, a donde llegó un año después de su debut para ser parte de Club Guaraní. Allí estuvo dos años con estos, para luego recalar en Estados Unidos, donde fue contratado por Austin F. C.

Jhohan Romaña ha hecho buenas campañas recientes en Argentina Foto: Getty Images

Después de un par de años ligado al conjunto norteamericano, luego se regresó a suelo guaraní, donde estuvo una campaña con Club Olimpia.

Finalmente, y desde el 2024, es parte del Ciclón, en el que ha conseguido una regularidad que le ha permitido alcanzar un total de 83 partidos, donde ha tenido la chance de marcar y asistir la misma cantidad de veces.

Ese nivel mostrado durante el último tiempo en Argentina es el que lo llevaría a River Plate, donde también aspiraría a tener mayor visibilidad para una citación con la Selección Colombia, en la que ya ha estado en prelistas del entrenador, Néstor Lorenzo.