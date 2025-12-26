Se sigue moviendo el mercado de pases en Argentina, y uno de los equipos que quiere una nómina competitiva es River Plate. El cuadro millonario apunta a un 2026 retador, donde jugará la Copa Sudamericana, y parece que quiere fichar a un colombiano, pero el club del jugador habría rechazado la oferta.

En concreto, el periodista César Luis Merlo entregó detalles. Apunta a que River Plate ofreció 1.5 millones de dólares por el 50% de Jhohan Romaña, colombiano al servicio de San Lorenzo. Sin embargo, el ciclón rechazó la oferta.

“San Lorenzo consideró insuficiente la oferta de River por Jhohan Romaña”

Pero aunque todo parezca perdido, al menos asomaría una solución: si River Plate aumentara la oferta por Romaña, por algo más alto del porcentaje, San Lorenzo podría acceder a dejarlo ir.

“San Lorenzo consideró insuficiente la oferta de River por Jhohan Romaña. Era de u$s 1.5M por el 50% del pase. El “Ciclón” está dispuesto a desprenderse de él, pero siempre y cuando la venta sea por al menos el 80% y un monto más elevado", cuenta el periodista referenciado.

🚨San Lorenzo consideró insuficiente la oferta de River por Jhohan Romaña.

*️⃣Era de u$s 1.5M por el 50% del pase. El "Ciclón" está dispuesto a desprenderse de él pero siempre y cuando la venta sea por al menos el 80% y un monto más elevado. pic.twitter.com/wVakBdE0dn — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 26, 2025

Romaña llegó a San Lorenzo en enero de 2024, y sus actuaciones lo colocan en boca de todos. Tan solo en lo que fue la última temporada, jugó el 94% de los partidos como titular, y lo dio todo en la zaga defensiva del ciclón.

Su contrato con San Lorenzo va hasta diciembre de 2026. Eso quiere decir que el ciclón sí espera recibir una buena cantidad de dinero por parte de algún equipo que se quiera hacer con sus servicios.

¿Cuál es el precio real de Jhohan Romaña?

Al menos un aproximado y parece que cercano al precio real, según Transfermarkt, sería de 6 millones de euros. Si esa es la lógica, lo que ofreció River Plate sí estaría bastante lejano de lo que exigiría San Lorenzo por dejarlo ir.

Vinculan a Jhohan Romaña con River Plate. Foto: Getty Images y escudo oficial River Plate.

Además de San Lorenzo, Romaña ha jugado en Austin (Estados Unidos), Olimpia (Paraguay) y Guaraní (Paraguay). Además, en Colombia defendió los colores del Deportivo Independiente Medellín.

Se espera que en los próximos días el defensor central pueda aclarar su situación, ya sea con River Plate o San Lorenzo. Incluso, en el medio podría aparecer otro club que le haga una oferta al equipo de Boedo, donde salga mejor beneficiado que lo que le ofrece el elenco millonario que dirige Marcelo Gallardo.