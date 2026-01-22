Deportes

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Se realizó la gala de los Premios Águila, que premia lo mejor de la temporada 2025 en el fútbol colombiano. Así les fue a Nacional, América y Millonarios.

William Horacio Perilla Gamboa

23 de enero de 2026, 3:43 a. m.
Cristian Barrios, Danovis Banguero y Jorman Campuzano.
Cristian Barrios, Danovis Banguero y Jorman Campuzano. Foto: Colprensa / Águila

Una nueva edición de los Premios Águila 2026 que da galardones a lo mejor de la temporada 2025 en el fútbol colombiano. Una campaña que dejó a Santa Fe y Junior de Barranquilla como los campeones de la Liga Betplay, Atlético Nacional de la Copa Betplay y la Superliga y Hugo Rodallega fue el máximo goleador.

Cabe recordar que los Premios Águila se entregan de acuerdo a las votaciones de los hinchas del fútbol colombiano, donde Nacional alcanzó tres galardones, más otras nominaciones en más categorías. La hinchada verde respondió y volvió a dar un gran golpe en el FPC.

América de Cali pescó un premio y otra de las hinchadas que se hizo valer fue la de Junior de Barranquilla, club que conquistó otros tres premios. Hugo Rodallega, el alma de Santa Fe, fue la gran estrella de la noche y fue homenajeado con Dayro Moreno en la tarima tras ser elegido como el mejor futbolista del FPC en el 2025.

Junior ganó con Jermein Peña como el mejor defensa del 2025 y José Enamorado fue elegido como el mejor gol de la temporada tras el anotado a Deportes Tolima en la final ida de la Liga Betplay en el mes de diciembre. El técnico uruguayo Alfredo Arias fue considerado el máximo director técnico. Estas consideraciones le caen al club barranquillero como un bálsamo tras la caída en la Superliga ante Santa Fe.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional brillan en los Premios Águila: repase los ganadores

Revelan el mega salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama: deja las cifras de Boca Juniors por el piso

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Oficial: Fluminense eligió el reemplazo de Kevin Serna y se agiliza su fichaje en Boca Juniors

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Dimayor notifica a Atlético Nacional y hay preocupación: volvería a jugar por Liga BetPlay hasta febrero

A Repetto le mencionaron a Nacional tras la Superliga con Santa Fe y así reaccionó: “Veo injusticias como técnico”

James Rodríguez: dan a conocer el equipo que le abriría las puertas para alistar su 2026

Nacional también ganó tres galardones en los Premios Águila; América sumó uno

Santa Fe también se quedó con Andrés Mosquera Marmolejo como el mejor arquero del año 2025. Y América de Cali sorprendió al quedarse con la mejor atajada de la temporada, pues Jorge Soto fue el ganador. La leyenda René Higuita fue el encargado de entregarle el premio al guardameta del club vallecaucano.

En lo que tiene que ver con Atlético Nacional, se quedó con el premio al mejor volante del Año, que fue para Jorman Campuzano, por el que pagaron 1.7 millones de dólares a Boca Juniors para su regreso. En esta categoría, fueron periodistas los que votaron. Por si fuera poco, el canterano Juan Manuel Rengifo fue el más votado por el público en general como el futbolista revelación.

Juan Rengifo, jugador revelación en 2025.
Juan Rengifo, jugador revelación en 2025. Foto: Águila

En lo que tiene que ver con el club más votado, Atlético Nacional también ganó y dejó atrás a sus rivales Junior de Barranquilla y Millonarios, equipo que no pudo recibir ningún galardón en la gala de los Premios Águila.

Once ideal de los Premios Águila

En lo que tiene que ver con el once ideal. Mosquera Marmolejo es el portero con un tridente defensivo de William Tesillo, Jermein Peña y Daniel Londoño del Medellín. Jorman Campuzano está acompañado de Didier Moreno, Fabián Sambueza del Atlético Bucaramanga y Cristian Barrios de América de Cali. Dayro Moreno y Rodallega son los delanteros.

Mosquera Marmolejo; William Tesillo, Jermein Peña, Daniel Londoño; Jorman Campuzano, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Cristian Barrios; José Enamorado, Dayro Moreno y Hugo Rodallega. DT: Alfredo Arias.

