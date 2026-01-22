Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Una nueva edición de los Premios Águila 2026 que da galardones a lo mejor de la temporada 2025 en el fútbol colombiano. Una campaña que dejó a Santa Fe y Junior de Barranquilla como los campeones de la Liga Betplay, Atlético Nacional de la Copa Betplay y la Superliga y Hugo Rodallega fue el máximo goleador.

Cabe recordar que los Premios Águila se entregan de acuerdo a las votaciones de los hinchas del fútbol colombiano, donde Nacional alcanzó tres galardones, más otras nominaciones en más categorías. La hinchada verde respondió y volvió a dar un gran golpe en el FPC.

América de Cali pescó un premio y otra de las hinchadas que se hizo valer fue la de Junior de Barranquilla, club que conquistó otros tres premios. Hugo Rodallega, el alma de Santa Fe, fue la gran estrella de la noche y fue homenajeado con Dayro Moreno en la tarima tras ser elegido como el mejor futbolista del FPC en el 2025.

✨ ¡Figura y goleador! ¡Hugo Rodallega fue el delantero más votado durante todo el 2025! #GalaAguila pic.twitter.com/Snfxy3jEPG — Win Sports (@WinSportsTV) January 23, 2026

Junior ganó con Jermein Peña como el mejor defensa del 2025 y José Enamorado fue elegido como el mejor gol de la temporada tras el anotado a Deportes Tolima en la final ida de la Liga Betplay en el mes de diciembre. El técnico uruguayo Alfredo Arias fue considerado el máximo director técnico. Estas consideraciones le caen al club barranquillero como un bálsamo tras la caída en la Superliga ante Santa Fe.

Nacional también ganó tres galardones en los Premios Águila; América sumó uno

Santa Fe también se quedó con Andrés Mosquera Marmolejo como el mejor arquero del año 2025. Y América de Cali sorprendió al quedarse con la mejor atajada de la temporada, pues Jorge Soto fue el ganador. La leyenda René Higuita fue el encargado de entregarle el premio al guardameta del club vallecaucano.

Jorge Soto hizo la mejor atajada de la #EstrellaÁguila en el 2025.



Felicidades a nuestro guardameta. 🧤⚽️ pic.twitter.com/elTS3yMJb8 — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) January 23, 2026

En lo que tiene que ver con Atlético Nacional, se quedó con el premio al mejor volante del Año, que fue para Jorman Campuzano, por el que pagaron 1.7 millones de dólares a Boca Juniors para su regreso. En esta categoría, fueron periodistas los que votaron. Por si fuera poco, el canterano Juan Manuel Rengifo fue el más votado por el público en general como el futbolista revelación.

Juan Rengifo, jugador revelación en 2025. Foto: Águila

En lo que tiene que ver con el club más votado, Atlético Nacional también ganó y dejó atrás a sus rivales Junior de Barranquilla y Millonarios, equipo que no pudo recibir ningún galardón en la gala de los Premios Águila.

✨ ¡Jorman Campuzano! ¡El volante más votado durante todo el 2025!#GalaAguila pic.twitter.com/UvNJlxvERU — Win Sports (@WinSportsTV) January 23, 2026

Once ideal de los Premios Águila

En lo que tiene que ver con el once ideal. Mosquera Marmolejo es el portero con un tridente defensivo de William Tesillo, Jermein Peña y Daniel Londoño del Medellín. Jorman Campuzano está acompañado de Didier Moreno, Fabián Sambueza del Atlético Bucaramanga y Cristian Barrios de América de Cali. Dayro Moreno y Rodallega son los delanteros.

✨ ¡El equipo ideal del FPC! ¡Estas figuras fueron los más destacados del y votados del 2025! #GalaAguila pic.twitter.com/1UIXjdcSkH — Win Sports (@WinSportsTV) January 23, 2026

Mosquera Marmolejo; William Tesillo, Jermein Peña, Daniel Londoño; Jorman Campuzano, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Cristian Barrios; José Enamorado, Dayro Moreno y Hugo Rodallega. DT: Alfredo Arias.