Independiente Santa Fe y Atlético Nacional brillan en los Premios Águila: repase los ganadores

Este jueves, 22 de enero de 2026, se llevaron a cabo los Premios Águila, mismos que dan galardones respecto a los desempeños del 2025: mejor portero, mejor delantero, once ideal, hasta la mejor hinchada; entre otros.

Hubo ganadores de varios equipos, con numerosos futbolistas que son insignia del Fútbol Profesional Colombiano. En ese selecto grupo entran Hugo Rodallega (Santa Fe), Dayro Moreno (Once Caldas) y jóvenes como Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas. Foto: Colprensa

Premios Águila: repase los ganadores

Máxima goleadora Liga Femenina : María Carvajal (Orsomarso)

: María Carvajal (Orsomarso) Mejor jugadora Liga Femenina : Kelly Ibargüen (Cali - Nacional)

: Kelly Ibargüen (Cali - Nacional) Mejor portero : Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe)

: Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe) Mejor defensa : Jermein Peña (Junior)

: Jermein Peña (Junior) Mejor mediocampista : Jorman Campuzano (Nacional)

: Jorman Campuzano (Nacional) Mejor delantero : Hugo Rodallega (Santa Fe)

: Hugo Rodallega (Santa Fe) Máximo goleador : Hugo Rodallega (Santa Fe)

: Hugo Rodallega (Santa Fe) Mejor entrenador : Alfredo Arias (Junior)

: Alfredo Arias (Junior) Mejor gol : José Enamorado (Junior, ahora Gremio de Brasil)

: José Enamorado (Junior, ahora Gremio de Brasil) Mejor atajada : Jorge Soto (América de Cali)

: Jorge Soto (América de Cali) Histórico gol : Willington Ortiz

: Willington Ortiz Club más votado : Atlético Nacional

: Atlético Nacional Mejor jugador : Hugo Rodallega (Santa Fe)

: Hugo Rodallega (Santa Fe) Once ideal: Andrés Mosquera Marmolejo (Santa Fe); William Tesillo (Nacional), Jermein Peña (Junior), Daniel Londoño (Independiente Medellín); Jorman Campuzano (Atlético Nacional), Didier Moreno (Junior, ahora Medellín) , Fabián Sambueza (Bucaramanga), Cristian Barrios (América, ahora Junior); José Enamorado (Junior, ahora Gremio), Dayro Moreno (Once Caldas) y Hugo Rodallega (Santa Fe).

Hugo Rodallega: la gran figura del Fútbol Profesional Colombiano en 2025

Horas después de ganar la Superliga 2026 sobre Junior de Barranquilla (global 4-1) con él como gran figura, Hugo Rodallega recibió cantidad de galardones en los Premios Águila. Queda como el mejor jugador del 2025.

Hugo Rodallega, el mejor jugador del 2025 en los Premios Águila. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Mejor delantero, máximo goleador y mejor jugador del 2025: con 40 años, el vallecaucano demuestra que es un referente del Fútbol Profesional Colombiano, aportando con goles y asistencias para que Independiente Santa Fe siga sumando triunfos en su palmarés.

Así como acaba los partidos con premios, en la noche de este jueves Rodallega se va con numerosas distinciones individuales a casa. Estará durante todo el 2026 con Santas Fe, donde además de las competencias locales encarará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

El año arrancó con pie derecho para Hugo, que además de jugar en países como Inglaterra y Turquía, supo vestir los colores de la Selección Colombia, tanto en categorías menores como en la absoluta,