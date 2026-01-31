David González, entrenador de América de Cali, pedía a gritos un nuevo delantero a la directiva del club y parece que pronto lo tendrá. Después de que se dijeran dos nombres de goleadores, al final, en Ecuador, el cuadro rojo habría encontrado al elegido final.

Según lo comentado desde suelo ecuatoriano, el nuevo atacante de los escarlatas sería uno de nombre Daniel Valencia. Reportes desde dicho país ya dieron por confirmada la salida del jugador hacia Colombia.

Periodistas como Ligner Mendoza, de Ecuador, fueron de los primeros en revelar que América ya iba avanzando en el negocio por sumar a su nuevo 9.

“A esta hora, podemos confirmar que Daniel Valencia será nuevo jugador del América de Cali, el delantero ecuatoriano goleador de la Liga Ecuatoriana 2025 partirá rumbo a Colombia este domingo”, informó en su cuenta personal de X.

Adicional a ello, el comunicador le resaltó la última temporada al futbolista que aterrizará en el Valle del Cauca: “Valencia anotó 21 goles en 36 partidos disputados en el 2025″.

Ante dicha novedad contada en el extranjero, en Colombia, periodistas también hablaron de uno de los últimos traspasos de América para afrontar Liga BetPlay y Copa Sudamericana en el año en curso.

Felipe Sierra entró más en detalle sobre los términos contractuales entre jugador y club: “Acuerdo verbal alcanzado para que Daniel Valencia (29) sea el nuevo delantero de América y firme por 3 años”.

Adicional a ello, hizo públicos los valores, porcentaje, entre otras cuestiones del acuerdo: “El escarlata cierra la negociación con Manta para comprar por 500.000 dólares el 60 % del delantero ecuatoriano. Ya comienzan el intercambio de documentación”.

Valencia se cotizó en 2025

Hasta el año anterior, el nuevo atacante de los americanos era un jugador promedio en el fútbol de Sudamérica. De un club a otro pasó, hasta que en Manta terminó por tener una temporada que lo hizo interesante a nivel internacional.

No sé si los arqueros de la liga ecuatoriana tuvieron un mal año, pero estos goles que hace Valencia, me hacen acordar a Daniel Moreno (su unica y buena temporada) en Deportivo Pasto, que hasta salió goleador de la Liga. pic.twitter.com/5jegl1FyiP — LaPortineta🤑 (@Laportineta) January 31, 2026

Sus anotaciones en medio de la pasada Liga de Ecuador lo llevaron a que prestaran atención a su nombre y apellido para contratarlo. América se queda con un alto porcentaje, a la espera de que su apuesta le salga bien.

Presión de González surtió efecto

Después de lo que fue el empate ante Once Caldas en el transcurso de la presente semana, el DT de los rojos le pidió a la dirigencia que contratara un delantero para terminar la conformación del plantel 2026.

Si bien en el inicio de la Liga estuvieron en dicha posición, Yohan Garcés y Kevin Angulo, canteranos ambos, no rindieron como se esperaba y se veía un déficit para dicho puesto.

David González apretó a sus jefes para que consigan un fichaje que es clave de cara al 2026. Foto: Captura redes Win Sports y Colprensa

“Definitivamente, no puede continuar en la espera de la contratación de un delantero; tiene que ser ya o ya, no podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo”, sentenció González.

Así como el entrenador hizo su pedido, uno de los nuevos refuerzos del plantel también les pidió a quienes están teniendo la chance que la aprovechen. Dichos canteranos hoy día están siendo señalados por errar goles importantes.

“Mientras no llegue el 9, los jugadores que están en esa posición tienen que aprovechar los minutos", fue el llamado de atención del venezolano Darwin Machís a sus compañeros más jóvenes en América.