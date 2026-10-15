Gobierno de Abelardo De La Espriella habló de los que pretenden generar casos con las marchas: “No soportan el orden”

Tras la jornada de marchas que vivieron algunas zonas del país, en donde según el Gobierno nacional participaron no más de 62.000 personas, se pronunció el vocero del Gobierno, Miller Soto.

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En una declaración que dio en la Casa de Nariño, el alto funcionario de la administración De La Espriella fue enfático en señalar que la orden que dio el jefe de Estado es de tratar como “delincuentes” a quienes pretenden generar casos en ese tipo de movilizaciones.

“Este Gobierno no va a tratar como manifestante al delincuente que busca incendiar el país. El presidente anunció dos herramientas legales clave que marcan un antes y un después en esta materia. Por un lado, el decreto de protesta social que separa con total claridad el derecho a marchar de las vías de hecho. Y por el otro, la radicación del Estatuto Antiterrorista en el Congreso de la República. ¿Cuál es el alcance de este estatuto que explicó el presidente De La Espriella? Que Colombia necesita una herramienta moderna para frenar el terror”, dijo Soto.

Y avanzó en su declaración: “Esta ley permitirá crear un registro de organizaciones terroristas, congelar bienes de quienes financien la violencia, imponer penas drásticas al uso de drones para atacar a la población y a la Fuerza Pública, y castigar con severidad la asonada. El presidente lo ilustró con una analogía impecable. Así como la ciencia tuvo que intervenir con una vacuna contra el covid, el Estado colombiano necesita este estatuto como la vacuna contra la pandemia de la inseguridad y el caos”.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, advirtió sobre las marchas del miércoles 14 de octubre que el presidente Abelardo De la Espriella no le dará el estatus de “manifestante al delincuente que busca incendiar el país”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/Erl9L1GGdp — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

“El presidente fue muy claro sobre los dinamizadores de la violencia. Quienes hoy pretenden generar el caos son los mismos que dejaron el país quebrado, expuesto a un apagón y con los recursos públicos saqueados”, aseguró.

Sumado a ello, anotó el vocero del Gobierno: “Quieren desestabilizar, porque no soportan el orden que está empezando a predominar, pero se van a encontrar con un Gobierno firme que trabaja 20 horas al día y que no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la vida, la honra y los bienes de los colombianos”.

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Y finalmente anotó: “Un gobierno que logra que un país tramite sus diferencias sin destruirse a sí mismo y que logra también que la ley se aplique sin miedo para proteger al ciudadano de bien, es un gobierno que nos pone en paz”.