Suscribirse

Vehículos

El calzado que le podría costar una multa de tránsito: esto es lo que dice la ley

Las autoridades recomiendan a los conductores elegir un calzado que les permita total libertad y precisión al momento de accionar los pedales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 3:51 p. m.
A partir de la fecha límite, los ciudadanos que no cuenten con este tipo de identificación deberán presentar un pasaporte vigente u otra forma de documentación aprobada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)
La infracción D07 se enfoca en las consecuencias que el calzado pueda tener en la conducción. | Foto: Getty Images

El objetivo de las autoridades de tránsito es claro: garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y promover el respeto por las normas de conducción.

Las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito buscan corregir conductas peligrosas, como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o el incumplimiento de señales, acciones que ponen en riesgo tanto a peatones como a otros conductores.

Contexto: ¿Fuma mientras maneja? Cuidado porque le podría salir carísimo si lo sorprenden las autoridades

La legislación colombiana estipula que todos los habitantes deben acatar las leyes, y que el desconocimiento de estas no exime a nadie de su cumplimiento. Esto significa que, aunque un conductor alegue ignorancia sobre una norma, deberá asumir las consecuencias de su infracción.

Entre las disposiciones que suelen pasar desapercibidas para muchos, se encuentra la posibilidad de ser sancionado por el uso de calzado inapropiado al volante, como los tacones.

Lo más leído

1. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado
2. Gustavo Petro sale en respaldo de Venezuela y le hace frente a EE. UU.: “Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”
3. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro

En Colombia, aunque no existe una prohibición explícita sobre el uso de tacones al momento de conducir, este tipo de calzado podría convertirse en un factor que genera sanciones si se demuestra que interfiere con el control del vehículo y pone en riesgo la seguridad en las vías.

Varias mujeres acostumbran conducir en tacones.
Varias mujeres acostumbran conducir en tacones. | Foto: Imagen creada por ChatGPT

El Código Nacional de Tránsito no prohíbe de forma directa ningún tipo de zapato para conducir. Sin embargo, el artículo 131, en su infracción D07, sanciona a quienes realicen “maniobras altamente peligrosas”, sin importar cuál sea la causa.

Esto implica que, si un agente de tránsito evidencia que un conductor perdió el control del vehículo debido a su calzado —por ejemplo, porque los tacones dificultaron la correcta presión de los pedales— y esto derivó en una maniobra riesgosa o un accidente, se podría imponer una multa bajo la mencionada infracción.

Contexto: La peligrosa acción que muchos conductores ignoran y genera una costosa multa

La infracción D07 no se enfoca en el calzado en sí, sino en las consecuencias que este pueda tener en la conducción. En caso de comprobarse que un conductor cometió una maniobra peligrosa debido a que su calzado afectó su control sobre el vehículo, se enfrentaría a sanciones económicas y, en casos graves, a la inmovilización del automotor.

Contexto: Qué significa la letra que tiene cada infracción cuando le ponen un comparendo; hay que prestarles atención

De esta manera, las autoridades recomiendan a los conductores elegir un calzado que les permita total libertad y precisión al momento de accionar los pedales, minimizando el riesgo de incidentes y garantizando una conducción segura para todos en la vía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Petro y Maduro avanzan hacia la consolidación de un bloque narcosocialista binacional y multigeneracional”: Tomás Uribe

2. Donald Trump anuncia que expulsará a toda la “gente sin hogar” de Washington

3. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma vuelven a celebrar: Crystal Palace sorprende al Liverpool y gana la Community Shield

4. Luis Díaz: ¿cuándo será su primer partido oficial con el Bayern Múnich?

5. Estas son las 12 ciudades en las que Frisby España abrirá nuevas sucursales en territorio europeo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tacones Conducir Multas de tránsito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.