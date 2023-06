Maía dejó ver su colección de tacones y deslumbró en redes: “el paraíso de toda mujer”

Maía es una de las artistas colombianas de música pop con más trayectoria en la música, por lo que se podría decir que es una de las más reconocidas al menos en el país.

La intérprete de populares canciones como Niña Bonita, Ingenuidad, No Quererte y muchas más, recientemente, llamó la atención de sus más de 630 mil seguidores que acumula en Instagram, donde presumió su colección completa de tacones desde su clóset.

A través de un video en sus historias de la red social, la cantante presentó y dejó ver su amor por los zapatos, en especial los de tacón alto, los cuales denominó como “su colección”, ya que algunos de ellos llevan con la artista más de 15 años.

“Les voy a contar, yo amo los zapatos, es una fijación, más exactamente los tacones. Este es mi clóset de zapatos. Prácticamente mi colección porque hay tacones que llevan conmigo más de 15 años y soy dichosa con ellos”, expresó la artista en su cuenta oficial de Instagram, mientras dejaba ver su clóset repleto de zapatos.

Maía es una de las artistas más talentosas de Colombia. - Foto: Instagram

A su vez, la artista reconoció en el video que es tanto su amor por los tacones que hasta las sandalias para andar en casa también tienen su plataforma: “Toca darle rienda suelta a ese placer de andar ‘entaconada’”, concluyó.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar en redes sociales, donde mientras unos elogiaron su colección de tacones con comentarios como “el paraíso de toda mujer”, otros, por su parte, criticaron al punto de decirle que estaba “pasado de moda”.

La Liendra presumió sus costosos zapatos, le llovieron críticas y los compararon con un Transmilenio

Mauricio Gómez, reconocido en redes sociales como La Liendra, se ubicó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales, debido a las publicaciones sobre su vida que salieron a la luz a través de las plataformas digitales. El paisa se robó las miradas de los curiosos con algunos lujos que se dio, además de las adquisiciones que hizo a lo largo de su carrera como influencer.

El antioqueño, que suele despertar todo tipo de reacciones entre sus seguidores, llamó la atención de varios usuarios de Instagram con una serie de fotografías y videos en los que chicaneó una nueva compra que hizo. El joven aprovechó su cuenta oficial para mostrar un nuevo par de zapatos que llegaron a su colección, los cuales costaron varios millones de pesos.

El joven creador de contenido suele dar de qué hablar en redes sociales. - Foto: Instagram: @la_liendraa

Pese a lo emocionado que estaba el creador de contenido, las críticas y comentarios negativos comenzaron a fluir, por lo que decidió pronunciarse al respecto y responder a las opiniones ajenas. El joven, de 22 años, mencionó que le gustaban mucho estos tenis, ya que poseían una imagen “futurista” y eran muy particulares.

“Ya me empezaron a criticar mis zapatos. Que parecen unos Transmilenios, que parecen una plancha al vapor. Pero, ¿y qué? A mí, la verdad, me encantan. Pregunta seria: ¿a usted le gustan, se los compraría? A mí me fascinaron. Tienen como un diseño futurista, no se sienten para nada pesados. Me gustan demasiado, ¿ustedes se los comprarían?”, dijo el colombiano, ubicando una casilla de encuesta para saber qué opinaban sus seguidores.

Mauricio Gómez es uno de los 'influencers' más comentados. - Foto: Instagram @la_liendraa

No obstante, en el mismo clip, La Liendra aprovechó y reveló el precio de los zapatos, afirmando que daba este dato como parte de la encuesta para que las personas se basaran y decidieran. El influencer apuntó que este diseño le costó más de cinco millones de pesos colombianos, haciendo la conversión de los dólares que pagó.

“Les voy a decir el precio, pero porque les estoy haciendo la encuesta. A mí me costaron 1.200 dólares (más de cinco millones de pesos colombianos), que hoy en día eso es muy caro por el cambio, pero a mí me parece que tienen un precio justo. Sí, obviamente es un precio elevado, pero es que hay zapatos que valen 3000 o 4000, y no. ¿Se los compraría? A mí me parecen demasiado bonitos”, señaló en el post.