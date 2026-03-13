Video: Maia canta majestuoso Hallelujah y estremece a los caleños en la presentación del vice de Abelardo de la Espriella

La presentación del vicepresidente de Abelardo de la Espriella estuvo llena de momentos. Como ya es una costumbre, el ‘tigre’ le apostó a desplegar todo un show de campaña, esta vez para anunciarle formalmente al país que irá en llave con el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. En lo que se considera su primer acto formal de campaña, se llenó el Arena Cañaveralejo, un gran escenario de espectáculos en el sur de la ciudad de Cali, con capacidad para 15.000 personas.

La barranquillera entonó con su potente voz la entrañable canción, acompañada solamente de un piano. Foto: Jorge Orozco

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, expresó su agradecimiento desde Cali: “Me conquistó con esa idea de una nación milagro”

Un momento que llenó de emoción al auditorio corrió por cuenta de Maia. La cantante barranquillera, conocida por su canción Niña Bonita, interpretó un poderoso Hallelujah, previo a los discursos tanto de Restrepo como del candidato De la Espriella. “Buenas noches patria, buenas noches Cali”, dijo la cantante antes de entonar la icónica canción.

La cantante barranquillera Maia interpretó ‘Hallelujah’ en el lanzamiento de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en Cali. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/t5mLdhJydO — Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026

La cantante ya había acompañado a De la Espriella en su evento en el Movistar Arena en Bogotá, en donde había interpretado la misma canción.

No fue la única artista presente en ese lanzamiento. Jorge Hernán Baena interpretó el himno del Valle y Marbelle el de Colombia.

“Me conquistó con esa idea de una nación milagro”

José Manuel Restrepo llegó al escenario con su esposa y sus tres hijos. El exministro de Hacienda salió a la tarima antes que Abelardo de la Espriella y explicó por qué decidió sumarse a la campaña del tigre.

“Fue un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia”: Abelardo de la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

“Estoy emocionado de ver tanto cariño, emocionado de ver tanta gente, emocionado del espíritu que sentimos aquí, de la energía con la cual estamos aquí. Mucha gente me pregunta: ‘¿Por qué se adhirió a Abelardo de la Espriella?’ Y mi respuesta es queél me conquistó con esa idea de una nación milagro, porque yo creo firmemente que este país hay que construirlo con esperanza”, dijo.

“Creo firmemente que cada uno de ustedes tiene en su frente la R profunda de la resiliencia, capacidad infinita de superar momentos de adversidad, y porque como colombianos no queremos caer en el abismo", dijo Restrepo. Foto: Jorge Orozco

“Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, si ustedes la ven, es una dupla que tiene características que ninguna otra tiene. La primera de ellas, experiencia; aquí hay experiencia real, comprobada, con resultados. La segunda de ellas, el profundo amor por Colombia y por los más necesitados, por los que sufren, por la clase obrera, por los informales, por los independientes que tienen su propio negocio, por los que sufren con la salud, por los que no tienen acceso a la educación, por aquellos que viven en el campo colombiano, por aquellos que en este momento están pidiendo una respuesta”, agregó el exministro.

"Mucha gente me pregunta: '¿por qué adhirió a Abelardo de la Espriella?' Y mi respuesta es que él me conquistó con esa idea de una nación milagro, porque yo creo firmemente que este país hay que construirlo con esperanza": José Manuel Restrepo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TQbZ0UsBmc — Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026

“Fue un acto de responsabilidad"

De la Espriella también narró las razones por las cuales eligió al exministro. “Buenas noches, vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano.A partir de hoy, compañero de todas las batallas y luchas que tengamos que dar por la patria. Gracias, querido maestro José Manuel, y a tu hermosa familia por este sacrificio que haces por la patria”, dijo el candidato.

“Fue un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia”: Abelardo de la Espriella

"Haber escogido a José Manuel fue un acto de responsabilidad y patriotismo con Colombia y una muestra de extrema coherencia.José Manuel y yo defendemos los valores y principios fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Ambos conocemos y amamos a Colombia. Por eso es fundamental para nosotros, por eso estamos aquí y por eso va a ser el próximo vicepresidente de la República. ¡Gracias, José Manuel Restrepo!”, puntualizó el candidato abogado“, puntualizó.