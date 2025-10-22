Suscribirse

El Instituto Roosevelt y una noche para transformar vidas: celebró su showcase junto a Maia para ayudar a niños y niñas

Esta institución estaba buscando recaudar fondos para ayudar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad o enfermedades neuromusculares, ortopédicas y del desarrollo.

Redacción Confidenciales
22 de octubre de 2025, 3:46 p. m.
Esta fue la celebración de la institución en Bogotá.
Esta fue la celebración de la institución en Bogotá. | Foto: Natalia Pedraza Bravo

El Instituto Roosevelt celebró este martes 21 de octubre, una cena concierto junto a varios de sus aliados para recaudar fondos en beneficio de los niños y niñas con discapacidad, enfermedades huérfanas y diagnósticos complejos, pacientes que son atendidos allí.

Dentro de los presentes hubo empresarios, proveedores, donantes e invitados, y además se contó con la participación de la artista Maía. Todo el evento se llevó a cabo en el Country Club de Bogotá.

José Ignacio Zapata Sánchez, director del Instituto Roosevelt, habló de la importancia que tuvo este acto para lograr ayudar a cumplir el objetivo: transformar vidas a través de la salud, la inclusión y la rehabilitación.

“Esta noche tiene un valor muy especial porque une la música, la emoción y la generosidad de quienes hacen posible que sigamos creciendo y llevando esperanza a más niños en Colombia, nuestros grandes héroes”, comentó.

Maia, con su voz y carisma, le brindó a la noche momentos muy emotivos por medio de sus grandes éxitos como Niña bonita, Candela, Ingenuidad y Se me acabó el amor.

Dentro de las personalidades más destacadas entre empresarios y patrocinadores se encontraron Leo Katz y Cascabel, quienes reafirmaron su apoyo.

