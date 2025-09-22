Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos

El excanciller Álvaro Leyva radicó un documento ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el cual ratifica todo lo que ha dicho en sus extensas cartas sobre el presidente Gustavo Petro.

“Aquí dice el Hidalgo que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció él mismo Hidalgo estafador, a más de diez que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado, porque llegó allí, buscando negocios”, sostuvo.