Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos

El presidente publicó un extenso trino en el cual se despacha contra su excanciller.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 10:48 p. m.
Gustavo Petro Alvaro Leyva
Gustavo Petro | Foto: SEMANA / Presidencia

El excanciller Álvaro Leyva radicó un documento ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el cual ratifica todo lo que ha dicho en sus extensas cartas sobre el presidente Gustavo Petro.

Ante esa noticia, el primer mandatario le contestó en un extenso trino:

“Aquí dice el Hidalgo que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció él mismo Hidalgo estafador, a más de diez que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado, porque llegó allí, buscando negocios”, sostuvo.

En desarrollo...

Ordenan arresto contra el exinterventor del Gobierno Petro en la Nueva EPS por desacato a fallo judicial

Daniel Quintero invita a café a precandidatos presidenciales del Pacto Histórico después de "tormenta" con Gustavo Bolívar

Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

