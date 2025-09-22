POLÍTICA
Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos
El presidente publicó un extenso trino en el cual se despacha contra su excanciller.
El excanciller Álvaro Leyva radicó un documento ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el cual ratifica todo lo que ha dicho en sus extensas cartas sobre el presidente Gustavo Petro.
Ante esa noticia, el primer mandatario le contestó en un extenso trino:
“Aquí dice el Hidalgo que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció él mismo Hidalgo estafador, a más de diez que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado, porque llegó allí, buscando negocios”, sostuvo.
