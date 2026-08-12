Papá de Daniela Largo informa que su hija está en UCI, tras rescate en medio de los escombros en el terremoto en Pereira

El rescate de Daniela Largo fue una noticia muy esperanzadora, en medio de la tragedia del terremoto que sacudió a Colombia este lunes. Sin embargo, la joven sigue luchando por su vida, ahora en un centro médico.

El hermoso pueblo, similar a Salento, que quedó casi borrado tras el terremoto: SEMANA llegó hasta esta tierra sin energía ni internet y cubierta de polvo

El papá de la joven, Julio César Largo, informó que a su hija la ingresaron en la UCI del Hospital San Jorge, luego de unas maniobras de reanimación que duraron cerca de 20 minutos, aseguró a Blu Radio.

El alcalde Carlos Fernando Galán había anunciado al país el rescate de Largo.

“¡Otra mujer rescatada con vida! Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada gracias al trabajo articulado de Bomberos de Bogotá, PONALSAR, Bomberos Pereira y los cuerpos de bomberos locales. Total admiración y gratitud por los equipos que están trabajando sin descanso en las distintas ciudades del país”, dijo en una publicación de X. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también celebró. “Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!!”, escribió en X.

¡Otra mujer rescatada con vida!



Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada gracias al trabajo articulado de @BomberosBogota, PONALSAR, @BomberosPereira, y los cuerpos de bomberos locales.



Total admiración y gratitud por los equipos que están trabajando sin descanso en las… pic.twitter.com/GXHzWDoPhJ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 12, 2026

Uno de los rescatistas narró el trabajo por sacarla de los escombros. “Lo que hicimos fue una maniobra casi que artesanal, por la complejidad del sitio, del lugar tan profundo, donde no podíamos meter equipos; me apersoné de un cincel plano, hice palanca entre dos cuartones, la abracé con la mano y logré sacarla”, le a Noticias Caracol.

Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto. El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este martes en esa ciudad.

“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”, aseguró desde esa ciudad.

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“Estamos en este momento estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Necesitamos hacer ese censo, caracterizar esas viviendas para proceder de conformidad y entregarles a esas personas un subsidio para que se puedan mudar”, agregó.

Las cifras de lo que se ha vivido en la ciudad son estremecedoras: 79 personas fallecidas, 278 heridas y 37 desaparecidas. También se reportan 66 edificios colapsados.