Abelardo de la Espriella dice que eliminaría casi la mitad de los ministerios en Colombia; esto le reveló a SEMANA

El precandidato a la Presidencia asegura que esa propuesta permitiría ahorrar recursos públicos.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 11:20 a. m.
Abelardo de la Espriella
El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, propuso eliminar ministerios del Gobierno nacional para recortar el tamaño del Estado. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

El precandidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella aseguró que si llega a la Casa de Nariño eliminaría casi la mitad de los ministerios que integran el Gobierno nacional.

De la Espriella entregó a SEMANA detalles de cómo aplicaría ese recorte a la estructura del Estado colombiano, con el objetivo de reducir los gastos del erario nacional y simplificar la manera en la que este opera.

“Hay 19 ministerios. Con nueve o diez es suficiente. Pero fíjate: hay funciones del Ministerio del Interior que están en Defensa y viceversa. Esto es como un arroz con mango. Otro ejemplo, la Dimar, que es la Dirección Marítima, queda en Bogotá, donde no hay mar. Cormagdalena queda en Bogotá, por donde no pasa el río Magdalena. El Estado colombiano es disfuncional, porque es gigantesco, es un monstruo burocrático. Si lo recortamos, lo vamos a hacer más funcional y más efectivo", comentó De la Espriella.

Contexto: Miguel Uribe Londoño felicita a Abelardo de la Espriella por su idea de hacer encuesta para elegir a candidato único que derrote al petrismo

El precandidato reconoció que para cumplir ese objetivo necesita contar con una coalición en el Congreso de la República, a la que ha invitado a unirse a partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y Salvación Nacional. Este último lo avaló a él como aspirante a la Presidencia.

Contexto: El precandidato liberal Mauricio Gómez Amín responde a la propuesta de Abelardo de la Espriella, y propone que haya una consulta en marzo

“Claro, por supuesto. Es que aquí hay que hacer una gran coalición patriótica y confío en que al Centro Democrático le vaya muy bien en las elecciones parlamentarias. Lo mismo que a Salvación Nacional, a Cambio Radical…“, dijo De la Espriella.

El precandidato aseguró que el próximo Gobierno será una administración de transición que tendrá el objetivo de “reconstruir” a Colombia.

Habla Abelardo De La Espriella y lanza propuesta a los opositores de Petro | Semana Noticias

