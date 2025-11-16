El precandidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella aseguró que si llega a la Casa de Nariño eliminaría casi la mitad de los ministerios que integran el Gobierno nacional.

De la Espriella entregó a SEMANA detalles de cómo aplicaría ese recorte a la estructura del Estado colombiano, con el objetivo de reducir los gastos del erario nacional y simplificar la manera en la que este opera.

“Hay 19 ministerios. Con nueve o diez es suficiente. Pero fíjate: hay funciones del Ministerio del Interior que están en Defensa y viceversa. Esto es como un arroz con mango. Otro ejemplo, la Dimar, que es la Dirección Marítima, queda en Bogotá, donde no hay mar. Cormagdalena queda en Bogotá, por donde no pasa el río Magdalena. El Estado colombiano es disfuncional, porque es gigantesco, es un monstruo burocrático. Si lo recortamos, lo vamos a hacer más funcional y más efectivo", comentó De la Espriella.

El precandidato reconoció que para cumplir ese objetivo necesita contar con una coalición en el Congreso de la República, a la que ha invitado a unirse a partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y Salvación Nacional. Este último lo avaló a él como aspirante a la Presidencia.

“Claro, por supuesto. Es que aquí hay que hacer una gran coalición patriótica y confío en que al Centro Democrático le vaya muy bien en las elecciones parlamentarias. Lo mismo que a Salvación Nacional, a Cambio Radical…“, dijo De la Espriella.