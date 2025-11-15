El precandidato a la Presidencia del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño respondió a la propuesta del también precandidato Abelardo de la Espriella, de realizar una encuesta que aglutine alrededor de 50 aspirantes a la Presidencia y cuyo resultado se conozca antes del 10 de diciembre.

Uribe Londoño felicitó a De la Espriella por su iniciativa de buscar la unión a través de una propuesta “concreta” de cara a los comicios presidenciales de 2026 y enfatizó en la necesidad de propender por el diálogo.

“Debemos insistir en un diálogo amplio para lograr el candidato único que Colombia necesita. Este ha sido mi mensaje cada día desde el 13 de agosto, cuando les hablé a los colombianos desde las honras fúnebres de mi hijo Miguel”, comentó Uribe Londoño.

El abogado De la Espriella plantea que fuerzas políticas como Cambio Radical, el Centro Democrático, los partidos Conservador y Liberal, y otros aspirantes, como Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila, se sumen a esa encuesta.

Uribe Londoño, quien tomó las banderas de su hijo Miguel Uribe Turbay, enfatizó: “Nos tenemos que unir para salvar a Colombia de los violentos y de los criminales”.

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también destacó la propuesta de De la Espriella.