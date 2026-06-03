Judicializan a mujer por presuntamente mantener en precarias condiciones a más de 300 perros en Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación reportó esta mañana de miércoles, 3 de junio, que una mujer señalada de mantener a más de 300 perros en precarias condiciones fue judicializada por presunto maltrato animal.

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Asegura que el refugio recibía donaciones y aportes materiales para la manutención de los perros, pero, aún así, las condiciones del lugar eran precarias para los caninos.

“Un hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en Carmen de Carupa (Cundinamarca), que recibía donaciones y aportes materiales para la manutención de perros recuperados por estar en situación de abandono o que enfrentaban riesgo inminente en la calle, se habría convertido en realidad en un lugar de hacinamiento y que brindaba precarias condiciones de protección”, informó la Fiscalía.

Algunos de los animales en el albergue intervenido en Cundinamarca. Foto: Fiscalía General de la Nación.

En tal sentido, el ente acusador indicó que un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó a María Constanza García Aguirre, dueña del albergue, el delito de maltrato animal. Sin embargo, la mujer no aceptó el cargo.

La Fiscalía recordó que, antes de judicializar a García Aguirre, se llevaron a cabo visitas al albergue de manera coordinada con la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), en las cuales efectivamente constataron que que en el inmueble alcanzaron a albergar en encierro a más de 300 perros en condiciones que comprometían su salud y bienestar.

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Por lo tanto, algunos de los animales presentaron problemas de desnutrición, así como enfermedades y lesiones que comprometen sus vidas.

“Durante una visita hecha el 12 de agosto de 2022, se encontraron animales sin acceso suficiente a alimento y agua, y en un entorno que no contaba con la estructura ni los recursos que garantizaran la protección eficiente. Esto generó afectaciones a la integridad física de los caninos, algunos presentaban cuadros de desnutrición, enfermedades y lesiones”, concluyó.