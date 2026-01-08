Gatos bebés buscan hogar definitivo o de paso tras ser rescatados en Bogotá: así los puede ayudar

Más de 60 gatos fueron rescatados de una ‘olla’ que se encontraba en el centro de la ciudad de Bogotá. Los animales estaban en muy malas condiciones y, debido a la cantidad, necesitan de mucha ayuda.

Melisa Ramírez, una joven que se dedica a rescatar animales, fue quien compartió la noticia el pasado martes, 6 de enero, pidiendo colaboración para reubicar a algunos de los felinos o recibir ciertas cosas que están necesitando.

Según relató, algunas personas le escribieron para contarles que había un hombre que tenía a los gatos en malas condiciones: estaban hacinados en baldes y no recibían alimento como debían.

Momento sentimental de una gatica se volvió viral en TikTok, el sonido de sus maullidos desató comentarios

“La situación fue peor de lo que imaginábamos”, afirmó en un video que publicó en sus redes sociales. Tras pedirle al sujeto que entregara los animales, este respondió que los daba a cambio de 500 mil pesos, por lo que la mujer terminó pagando.

Finalmente, se pudo llevar a los más de 60 gatos y ahora el problema es suplir todas sus necesidades y conseguir personas que los quieran adoptar para darles una mejor vida: son 30 bebés, 15 adultos y 4 madres lactantes.

"Decidimos sacarlos porque si esos gatos seguían ahí, no iban a tener ninguna oportunidad. En este momento tenemos más de 60 gatos entre mamitas, michis de no más de 1 año y otros que ni lo tienen“, relató.

Las 10 razas de perros que más sufren con la pólvora en Año Nuevo y recomendaciones para su cuidado

Ahora, están buscando ayuda para poder comprar comida, leche, arena y darles atención médica si es necesario. Por ello, necesitan recursos económicos para cubrir estos gastos, mientras deciden qué hacer con los animales.

Además, la invitación que han hecho es también para personas o familias que puedan adoptar a los felinos y darle una buena vida. Asimismo, se están buscando hogares de paso mientras se les encuentra un dueño definitivo.

La publicación se ha hecho rápidamente viral y muchas personas se han sumado a la ayuda para estos animales, que solo están buscando a alguien que los quiera.