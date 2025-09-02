Prensa boliviana denota sus temores por la Selección Colombia: esto dicen en la previa

La previa del partido entre la Selección Colombia y Bolivia se lleva los ojos de la prensa y los aficionados en ambos países. Los dos combinados aún tienen opciones de clasificar al Mundial, aunque los cafeteros dependen de sí mismos y la verde debe esperar otros resultados.

El duelo entre Colombia y Perú será este jueves 4 de septiembre, en Barranquilla, a partir de las 6:30 p.m. (hora colombiana). Se trata de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, penúltima de la competencia antes del Mundial 2026.

Ahora bien, la prensa boliviana guarda mesura de cara al compromiso ante Colombia y, al contrario de creer que tienen los tres puntos en el bolsillo, reconocen la historia y respetan al plantel tricolor.

Bolivia, por el milagro en Barranquilla ante Colombia. | Foto: Getty Images

Estadísticas, datos históricos, el clima de Barranquilla, y otro par de factores más, son temas a tratar entre los medios bolivianos de cara al juego ante Colombia. Esto es lo que más se lee allí:

“Se espera una temperatura máxima de 33 grados” - El Deber

“El clima será un factor a tomar en cuenta el día del encuentro. Se espera una temperatura máxima de 33 grados durante la jornada, aunque a la hora del partido descenderá a 28 grados. La elevada humedad del 84% y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían influir en el desarrollo del compromiso”.

“En busca de romper la estadística” - Correo del Sur

“En la historia de las Eliminatorias, ambas selecciones se enfrentaron en 15 ocasiones. De local, Bolivia disputó ocho partidos, con un saldo de dos victorias y cuatro empates. Sin embargo, de visitante se jugaron siete encuentros y los bolivianos no pudieron ganar ninguno”.

“Selección Nacional pretende subir su nivel de competitividad ante Colombia” - La Patria

“En ocho encuentros como visitante en estas eliminatorias, Bolivia ha ganado sólo un cotejo, frente a Chile (2-1) en Santiago, cotejo que pasó a la historia y que permitió al cuadro verde pelear por el boleto a la zona de repechaje en esta recta final. En los demás compromisos ha sufrido derrotas. En Barranquilla quiere lucir una imagen distinta”.

Colombia no se confía

La última vez que Bolivia y Colombia se vieron por eliminatorias sudamericanas fue el 10 de octubre de 2025. Ese día, en El Alto, la verde venció a los cafeteros por 1-0 y dio un cimbronazo a Lorenzo y los suyos.

Imagen del último juego entre Bolivia y Colombia por eliminatorias. | Foto: AFP

Aunque ahora Colombia esté ante su público, no se confía. La Tricolor no gana desde el 15 de octubre de 2024, cuando goleó a Chile por 4-0. Casi un año sin sumar tres puntos.