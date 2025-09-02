Suscribirse

Mundial 2026: Departamento de Estado de EE. UU. lanza advertencia sobre visas para los extranjeros de cara al torneo de fútbol

El organismo ha advertido a los inmigrantes en varias ocasiones sobre el documento legal de viaje.

Redacción Mundo
3 de septiembre de 2025, 1:57 a. m.
Detalle de la tarjeta Visa americana
Las personas que viajen al Mundial 2026 deben solicitar una visa de turismo B-2. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Faltan a penas unos meses para que inicie el torneo de fútbol más importante del mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, en México y en Canadá desde junio del 2026, por lo que desde ya son millones las personas que están planeando sus viajes para poder asistir a los partidos y apoyar a su selección en el Mundial de Fútbol 2026.

Ante la situación, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los extranjeros este martes, 2 de septiembre, que inicien con sus trámites de visado lo más pronto posible, como ha instado en varias ocasiones desde hace semanas atrás.

EE.UU
Las personas deben presentar la solicitud lo más pronto posible. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la información de la entidad gubernamental, las personas que deseen visitar el país para ver algún partido, deben contar con una visa de turismo de categoría B-2, para la cual el gobierno recibe millones de solicitudes de manera constante, por lo que las personas requieren iniciar el procedimiento en cuanto decidan que viajarán al país para el torneo.

Lo anterior debido a que el proceso de solicitar y emitir el documento puede tardar meses, lo que podría retrasar los panes de viaje.

La página de X del Departamento de Estado publicó este 2 de septiembre una advertencia a todos los viajeros: “Los viajeros extranjeros que planeen asistir a un partido de la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos y necesiten una visa estadounidense deben solicitarla AHORA“.

El programa de visas laborales que promete nuevas oportunidades laborales para inmigrantes con formación especializada.
Las solicitudes de visa B-2 tardan meses en concretarse. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Nuestras embajadas y consulados están trabajando diligentemente para garantizar un proceso de visa eficiente, fluido y eficaz que proteja la seguridad de Estados Unidos”, continúa el mensaje.

Así mismo, el organismo del gobierno recordó que para obtener el documento oficial de viaje, las personas deben completar el formulario DS-160 en la página web oficial de la embajada en cada país.

Allí, las personas deben cargar una fotografía que cumpla con los requisitos establecidos, y para cuando finalizan de completar su información, se requiere que los turistas guarden una copia del formulario, debido a que en la entrevista consular necesita ser presentado ante las autoridades.

x
Millones de personas están planeando sus viajes a EE. UU. para asistir al mundial. | Foto: Getty Images

Para cuando se completan estos pasos, la persona debe establecer una entrevista y toma de huellas biométricas, para las cuales hay citas dentro de varios meses. Allí radica la importancia de iniciar con el proceso desde ya y que los aficionados al fútbol puedan ir a Estados Unidos y ver jugar a su selección en las canchas.

En la entrevista en el consulado correspondiente, los oficiales de migración determinan si el extranjero cumple con los requisitos para poder ingresar al país norteamericano.

