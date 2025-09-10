Ya comenzó la preventa de entradas para el Mundial 2026: cómo registrarse y no quedar fuera de la fiesta del fútbol

Este 10 de septiembre, comenzó oficialmente la preventa de entradas para el Mundial de Fútbol 2026, y la expectativa entre los aficionados ya se traduce en miles de registros en la plataforma oficial de Fifa.

Desde este miércoles, los usuarios de tarjetas Visa tienen la posibilidad de inscribirse en el sorteo exclusivo “Visa Presale Draw”, que otorga la primera oportunidad de conseguir boletos para el torneo que arranca el 11 de junio de 2026 en Norteamérica.

Este sorteo, sin embargo, no garantiza la compra, sino que asigna una franja de tiempo para acceder a la compra en línea, lo que convierte cada inscripción en un paso más dentro de la carrera por asegurar un asiento.

El portero húngaro, Balazs Toth, realiza una atajada durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los precios ya están marcando la conversación. Las entradas más económicas parten desde los $ 60 dólares para los partidos de fase de grupos, mientras que los boletos más costosos, como los de la final, alcanzan los $ 6.730 dólares.

Este rango de precios se ajusta bajo el modelo de “precios dinámicos”, que se adapta a la demanda y que ha despertado debate entre los fanáticos, pues puede hacer que los valores cambien en cuestión de minutos. Según Reuters, se trata de la primera vez que Fifa utiliza este sistema en un Mundial, lo que confirma el carácter experimental de la medida.

El inicio de la preventa también trae consigo las primeras cifras. Cerca de un millón de boletos estarán disponibles en esta etapa, que representa apenas una fracción del total esperado, pero que despierta la ilusión de los hinchas en todo el mundo.

Quienes no logren acceder en esta fase tendrán nuevas oportunidades en los próximos meses. La Fifa confirmó que hacia finales de octubre se abrirá otra ventana de solicitud y que después del sorteo oficial de grupos se pondrán a disposición entradas adicionales. Más adelante, a medida que se acerque el torneo, habrá un proceso de compra directa, en orden de llegada.

Jugadores de Italia antes del partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 | Foto: NurPhoto via Getty Images

En México, donde se jugarán varios de los partidos más esperados, también se activó la opción de adquirir boletos VIP mediante los paquetes de hospitalidad, que van desde $ 34.700 hasta $ 78.500 pesos. Estos incluyen servicios exclusivos, zonas preferenciales y experiencias adicionales que prometen un Mundial inolvidable para quienes puedan pagarlos.

No todo son celebraciones. En ciudades como Nueva York ya se escuchan voces críticas contra el alza de precios y el sistema dinámico. Líderes comunitarios han pedido que al menos un porcentaje de entradas se destine a tarifas accesibles para residentes locales.

En ese contexto, la Fifa asegura que habilitará una plataforma oficial de reventa que permitirá intercambiar boletos al precio original, en coordinación con organismos de protección al consumidor como la PROFECO en México.