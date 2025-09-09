Suscribirse

Boletas Mundial 2026: fechas, precios y pasos para conseguir entradas al torneo más esperado del fútbol

Las entradas estarán disponibles a la venta meses antes de que inicie el Mundial; consulte desde cuándo puede comprarlas.

Redacción Mundo
9 de septiembre de 2025, 9:36 p. m.
Visas para Mundial de fútbol 2026
Desde septiembre de 2025, las personas podrán iniciar con la compra de sus boletas para el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Para el próximo año, Estados Unidos, Canadá y México recibirán millones de aficionados al fútbol que estarán apoyando a sus selecciones en el torneo futbolístico más importante del mundo.

El Mundial de Fútbol 2026 inicia el 11 de junio del próximo año, y ya son millones de personas las que están empezando con sus preparativos de viaje. Estos tres países norteamericanos recibirán 48 equipos clasificados, en el primer torneo extendido.

Contexto: ¿Cuánto dinero necesita para ir al Mundial 2026? Precios de entradas, hospedaje, transporte y alimentación
La Superliga Europea se rebautiza, cambia su formato y pide el reconocimiento de la Uefa y Fifa.
La FIFA estableció varias etapas de venta de las entradas para los partidos. | Foto: AFP

Desde ahora, conseguir boletas, tiquetes de viaje y hospedaje está entre las prioridades de millones de personas, que pretenden asistir a uno de los eventos más importantes, que además tiene lugar cada cuatro años.

Por lo tanto, para adquirir las boletas a tiempo, las personas deben ingresar a la página oficial de la FIFA desde sus países correspondientes. Las entradas estarán disponibles a la venta en diferentes etapas: la primera tendrá lugar este miércoles, 10 de septiembre.

Contexto: ¿Quiere ir al Mundial del 2026? Así están los requisitos actuales para la solicitud de la visa americana: tiempos de espera y tarifas

Para finalizar la compra, las personas deben crear un FIFA ID en la página web FIFA.com/boletos. La organización de fútbol insta a las personas a usar el canal oficial, debido a que las entradas adquiridas en otros medios no oficiales podrían no ser válidas para ingresar a los partidos.

Foto de referencia de un joven con un balón de fútbol en una aeropuerto
La primera etapa preferencial abre el 10 de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images

Desde este miércoles, hasta el 19 de septiembre, aquellos que cuenten con una tarjeta Visa podrán hacer un registro para el sorteo preferente y tendrán la posibilidad de acceder a los tiquetes en la primera etapa de venta.

Contexto: Qué hacer en las ciudades que serán sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los participantes en ese sorteo deben ser mayores de 18 años, como único requisito. No es necesario realizar ningún tipo de pago para participar, y en caso de resultar ganadores, se les avisará por medio de un correo electrónico el próximo 29 de septiembre, con la información detallada para comprar las entradas al partido deseado.

Los precios mínimos de las boletas están en 60 dólares, con asientos exclusivos que podrán alcanzar hasta los 6.730 dólares.

Gianni Infantino fue el promotor del Mundial de Clubes 2025
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. | Foto: Getty Images

Las demás fases de venta darán inicio en octubre de este año, para las personas que no cuenten con una tarjeta Visa o no hayan resultado ganadores en el sorteo preferente. La venta de boletas finalizará hasta que finalice el torneo, el 19 de julio de 2026.

“Tras la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos, que ha sido un éxito rotundo, la expectativa para la Copa Mundial de la FIFA 26 no deja de crecer”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, semanas atrás por medio de un comunicado.

“Queremos dar la bienvenida al mundo de nuevo en Norteamérica durante el certamen deportivo más importante del mundo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Animamos a los aficionados de todos los rincones del planeta a que se preparen para asegurarse una de las localidades más codiciadas del mundo del deporte”, agregó.

