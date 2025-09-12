Si bien el sorteo del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre, en Washington, desde ya se palpita en qué bombo podría quedar la Selección Colombia. De hecho, hicieron una simulación con base a la actualidad en el ranking Fifa.

Los encargados de desarrollar el ejercicio fueron los periodistas de TyC Sports. Son varios ítems a tener en cuenta, pero dieron detalles de cómo está el panorama actual, tomando en cuenta que varias confederaciones no han acabado sus eliminatorias, y que las posiciones en el ranking Fifa podrían cambiar.

Se palpita el sorteo del Mundial United 2026. | Foto: Anadolu via Getty Images

¿Cómo se distribuyen los bombos?

Para empezar, cabe recordar que, de cara al sorteo, son cuatro bombos con 12 equipos cada uno. La estancia de las selecciones en cada bombo la da su posición en el ranking Fifa.

Hay tres países fijos que están en los primeros tres lugares del bombo 1: Estados Unidos, México y Canadá; pues son los anfitriones del Mundial United 2026. De ahí para abajo, se empiezan a acomodar según el desempeño de cada selección en sus eliminatorias.

Por ejemplo, en la simulación hecha por TyC Sports, España ocuparía el cuarto lugar del primer bombo, pues aunque aún no está clasificada oficialmente al Mundial, lidera parcialmente su grupo (E) en las eliminatorias europeas, y como también es líder del ranking Fifa en septiembre, tendría ese lugar de privilegio.

De ahí en adelante, el medio referenciado simuló la clasificación parcial de cada selección, según su actualidad en eliminatorias y en el ranking Fifa en el mes de septiembre de 2025.

¿En qué bombo quedaría Colombia?

Tomando en cuenta el ejercicio, Colombia quedaría instalada en el bombo 2 de cara al sorteo. La Tricolor consiguió el cupo directo al Mundial tras acabar en la tercera casilla de la eliminatoria sudamericana, y de manera parcial está en el puesto 13 del ranking Fifa.

Colombia, parcialmente, quedaría en el bombo 2 de cara al sorteo del Mundial 2026. | Foto: AFP

Bombos según la simulación

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Croacia, Marruecos.

Bombo 2: Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Su, Ecuador, Australia, Noruega, Egipto.

Bombo 3: Paraguay, Argelia, Eslovaquia, Costa de Marfil, Túnez, Uzbekistán, Sudáfrica, Jordania, Macedonia del Norte, Honduras, Asia 7, Asia 8.

Bombo 4: Jamaica, Cabo Verde, Bosnia, Ghana, Nueva Zelanda, Surinam, playoff Uefa 1, playoff Uefa 2, playoff Uefa 3, playoff Uefa 4, repechaje 1, repechaje 2.

*Datos parciales, no definitivos, tomando en cuenta posiciones en eliminatorias, de cada confederación, y ranking Fifa, en septiembre de 2025.

Podría haber sorpresa

Respecto a los llamados "playoff Uefa", que van del 1 al 4, tomando en cuenta las posiciones y datos actuales, podría haber sorpresa.

Por ejemplo, en esa lista estarían Italia, Alemania y Bélgica; tres países llamados a clasificar de forma directa a la cita orbital, pero que no podrían cumplir con ese objetivo.