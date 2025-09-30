José Mourinho da contundente veredicto al autogol de Richard Ríos ante Chelsea

No fue una buena noche de Champions para Richard Ríos. Este martes, 30 de septiembre de 2025, el colombiano fue titular con Benfica en su visita a Chelsea, por la segunda jornada de la competencia europea. Al final, the blues vencieron a As Aguilas, por 1-0, con autogol del colombiano.

José Mourinho se refirió al autogol de Richard, que terminó dándole la victoria a Chelsea. The special one dio su contundente veredicto en rueda de prensa, admitiendo que fue un tanto frustrante tomando en cuenta cómo se estaba comportando el equipo en el terreno de juego.

“Es un gol frustrante, ya que el equipo estuvo perfecto en la cobertura y el juego zonal. Dos jugadores interpretaron el mismo movimiento. Dedic estuvo muy metido en el partido. El equipo no tuvo problemas. Y la dinámica del Chelsea es complicada. Los chicos jugaron bien", afirmó Mourinho, en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por A Bola.

Siguió refiriéndose al resultado, y añadió: “Eso solo es cierto si el resultado es bueno. Pero aunque no sea un buen resultado, si hay una buena actuación... Una derrota sigue siendo una derrota. Pero contra el Qarabag, no querían salir de casa al día siguiente, y si mañana quieren ir a cenar a la Avenida da Liberdade, ningún aficionado del Benfica los insultará”.

Finalmente, sentenció: “Creo que es positivo. Soy una persona orientada a los resultados, y una derrota es una derrota, pero hay derrotas y derrotas”.

Así fue el autogol de Richard Ríos

Corría el minuto 17 de partido, cuando Chelsea atacaba de cara al arco de Benfica. Un balón aéreo, desde la derecha, le cayó a Alejandro Garnacho dentro del área del cuadro portugués; el argentino mandó un centro y Richard Ríos, con mala suerte, no pudo evitar su carrera y terminó enviando el balón a propia puerta.

Al colombiano se le vio ofuscado, pues no era una situación ideal, más teniendo en cuenta el partido que Benfica le estaba haciendo al vigente campeón del mundo.

Sin embargo, Richard no bajó los brazos. De hecho, Mourinho siguió confiando en él, pues además de alinearlo como titular, lo dejó en cancha hasta el minuto 77, para luego darle ingreso a Leandro Barreiro. El jugador de la Selección Colombia se retiró de la cancha con amarilla (49′).

