Cultura

Estrenos de Netflix del 20 al 23 de agosto: series y películas imperdibles para el fin de semana

La aplicación de ‘streaming’ prepara nuevos estrenos que prometen conectar con los suscriptores.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de agosto de 2026 a las 5:33 p. m.
Estrenos en Netflix para este fin de semana.
Estrenos en Netflix para este fin de semana. Foto: Getty Images / Netflix

Netflix renueva su catálogo durante el fin de semana del 20 al 23 de agosto con varias novedades para quienes buscan qué ver en casa. La plataforma suma nuevas series y películas de diferentes géneros, entre producciones esperadas y títulos que buscan conquistar a la audiencia.

Cien años de soledad.
Se consideraba imposible de filmar: la obra maestra que Netflix resucitó y estrena en pocos días

‘Outer Banks’: 20 de agosto

En una isla de Carolina del Norte marcada por las diferencias entre sus habitantes, John B. y su inseparable grupo de amigos se embarcan en una aventura llena de secretos, peligros y descubrimientos. Mientras siguen las pistas de un antiguo misterio, los jóvenes emprenden una búsqueda por un tesoro perdido que los llevará a enfrentarse con numerosos obstáculos.

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‘Chompoo: La niña desaparecida y olvidada’

Este documental reconstruye la desaparición de una niña en Tailandia, un caso que generó gran conmoción en el país y atrajo la atención de los medios de comunicación. La investigación también puso en el centro de la escena al principal sospechoso, cuya exposición terminó convirtiendo la tragedia en un fenómeno televisivo.

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‘La captura’: 21 de agosto

Este drama policiaco, inspirado en una historia real, sigue a dos agentes federales que enfrentan una noche decisiva mientras cumplen con su última jornada de trabajo. Todo cambia cuando terminan involucrados con el líder de un poderoso y peligroso cártel.

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‘Amor, amor, boda’: 23 de agosto

Después de contraer matrimonio, una mujer decide continuar viviendo en la casa de sus padres. Ante esta situación, su esposo debe acostumbrarse a compartir el hogar con sus suegros y enfrentar los desafíos que trae esta convivencia.

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‘The Rest is Football’: 23 de agosto

Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards se reúnen para analizar y vivir el fútbol desde una mirada cercana y entretenida. El legendario trío combina sus conocimientos sobre este deporte con opiniones, anécdotas, momentos de humor y las ocurrencias de invitados especiales que se suman a la conversación.

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