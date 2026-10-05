Netflix estrena dos producciones este 6 de octubre: hay romance y comedia

Netflix llega al martes 6 de octubre con nuevas opciones para quienes buscan entretenimiento frente a la pantalla. La plataforma incorporará producciones de distintos formatos, con propuestas que van desde los romances y la convivencia hasta la comedia.

Entre las novedades aparece La casa del amor, un reality centrado en un grupo de solteros que decide compartir una casa mientras enfrenta el reto de reconstruirla. La convivencia será también el escenario para intentar encontrar una nueva oportunidad en el amor.

A esta producción se suma el especial de comedia Mojo Brookzz: I Know You Lying, protagonizado por el comediante Mojo Brookzz. En esta presentación, el humorista aborda con un estilo directo y desenfadado diferentes situaciones de pareja, relaciones y experiencias personales.

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‘La casa del amor’ (reality show)

La producción reúne a varios solteros provenientes de diferentes contextos, quienes llegan a una casa con una misión doble: trabajar en su renovación y explorar la posibilidad de encontrar una pareja.

La convivencia pondrá a prueba las relaciones que comiencen a surgir entre los participantes. Mientras avanzan las labores para transformar la vivienda, también tendrán la oportunidad de conocerse, compartir experiencias y descubrir si existe una conexión que pueda convertirse en algo más.

La casa del amor. Foto: Netflix

‘Mojo Brookzz: I Know You Lying’ (show de comedia)

El humor también tendrá espacio entre los estrenos del día con el nuevo especial de Mojo Brookzz, comediante que llega a Netflix con una presentación cargada de comentarios sobre las relaciones y algunas situaciones de la vida cotidiana.

En I Know You Lying, Brookzz habla con su característico tono sobre las parejas, las situaciones incómodas dentro de las relaciones y la cultura alrededor de las cirugías estéticas, especialmente las conocidas como BBL.

El comediante también comparte una experiencia familiar relacionada con el proceso de aceptación de su sobrina, llevando al escenario distintos temas personales desde la perspectiva de la comedia.