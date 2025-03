Nuevo técnico de Santa Fe rompió el silencio y confirmó el acuerdo: “Un club grande”

Millonarios se queda sin técnico: David González no dirigirá ningún clásico ante Santa Fe

Bava está todavía en Uruguay y desde allí confesó que ya hubo apretón de manos entre las partes. “Estamos terminando. No lo anuncio porque soy muy prudente y respetuoso, pero está muy avanzado ”, declaró en Carve Deportiva .

Pablo Peirano fue uno de los primeros en comunicarse con él cuando se enteró del interés de Independiente Santa Fe. “En todo momento a disposición para todo. Peirano proporcionó todo, a la orden conmigo, en todo sentido. Me impulsó porque conoce a la perfección y los datos que me dio me dieron mucho sentido. Estaba muy contento con que vaya un uruguayo, que vaya yo. Muy agradecido con él”, señaló.