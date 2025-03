Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 9: se metieron todos los grandes

Empate del líder

Millonarios no convence

Junior vuelve a sonreír

Bryan Castrillón marcó el único gol del partido en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. “Siempre intentamos estar bien. Yo siempre he preferido ser un entusiasta del fútbol a ser alguien decaído. Siempre he tenido energías para dirigir, por eso tengo más de 30 años dirigiendo, porque no he perdido la pasión ni el deseo por la competitividad. Sabíamos lo difícil que era la plaza, lo difícil de jugar de visitante”, dijo el timonel venezolano.