Millonarios se queda sin técnico: David González no dirigirá ningún clásico ante Santa Fe

Salieron caras las palabras a González

“Terminamos perdiendo, sea como haya sido, por un penal que yo veo repito, lo veo tres, cuatro veces y no lo veo por ninguna parte. Me hace recordar mucho un penal muy reciente que le pitaron también al mismo equipo en Bucaramanga, donde lo vi, cuatro, cinco, seis, siete veces y no vi penal por ninguna parte. Resulta que en los últimos 20, 25 minutos, veo faltas que para mí no eran faltas pitadas, veo otras que eran faltas, y no son pitadas”.

“Resulta que al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y al saludo me dijo: ‘El chicharroncito que me tocó’. Le pido disculpas por hablar de cosas que nada tienen que ver con el juego, pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el chicharroncito que le toca pitar, porque va a pitar contra dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil, pita con miedo o pita ya prevenido o sugestionado. Así va a ser muy difícil, no vamos a crecer nunca, no vamos a crecer nunca. El chicharroncito ahora nos lo pasa él a nosotros, por pitar un penalti que no existe, por meternos en nuestra propia área a punta de faltas, porque los mismos jugadores del equipo que ganó —digamos que ganó justamente, no me meto con el equipo contrario— decían entre ellos: ‘métanse al área, tírense, tírense’; o sea, demasiadas cosas que son sospechosas para mi gusto”.