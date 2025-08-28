Confidenciales
Alejandro Ocampo espera saltar de la Cámara al Senado en las elecciones de 2026
El representante a la Cámara confirmó que participará en la consulta interna del Pacto Histórico.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo, anunció que participará en la consulta interna del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre en la que ese sector político elegirá a sus candidatos para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Sin embargo, el congresista no está apostando directamente por la Presidencia de la República, sino por lanzar su salto de la Cámara de Representantes al Senado, pues a través de ese mecanismo se definirá también el orden que ocuparán los candidatos dentro de las listas al Congreso.
“Muchas personas, muchas organizaciones me han insistido en que hagamos un proceso nacional y hoy he inscrito mi nombre para ser candidato al Senado de la República. Participaré en la consulta popular, así que espero llegar al Senado con la ayuda de ustedes y seguir transformando este país”, dijo el Congresista.
El representante Ocampo tiene el respaldo del Polo Democrático Alternativo, partido con el que en 2022 logró un lugar en la lista cerrada del Pacto Histórico para ocupar su actual curul.
En esa fecha se elegirá también al candidato presidencial de la coalición entre los senadores Iván Cepeda, María José Pizarro y Gloria Flórez, el exdirector del DPS Gustavo Bolívar, las exministras Susana Muhamad y Carolina Corcho, el líder afro Alí Bantú y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.