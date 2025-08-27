Suscribirse

Confidenciales

Exaliado de Quintero se destapa: “Creí que iba a ser un buen alcalde y me equivoqué”

El exconcejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, mostró su desilusión con la administración del ahora precandidato a la Presidencia.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 9:49 p. m.
Daniel Quintero
Exalcalde de Medellín y precandidato a la Presidencia Daniel Quintero. | Foto: juan carlos sierra-semana

Un exaliado del precandidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Daniel Quintero, habló sobre la desilusión que sintió tras acompañar al exalcalde de Medellín en su aspiración por administrar la capital de Antioquia.

Se trata de Luis Bernardo Vélez, quien para los tiempos de las elecciones regionales de 2019 fue una de las pocas figuras salidas del Concejo de Medellín que se sumó a su aspiración.

Vélez hizo campaña junto a Quintero, le acompañó en su primer discurso de balcón cuando fue elegido como alcalde de la ciudad, perteneció a su bancada en el Concejo y terminó apartándose del sector político de quien ahora busca llegar a la Casa de Nariño.

Contexto: Superintendente de Salud no estuvo en debate de control político al sector en la Comisión Séptima de la Cámara

“Soy Luis Bernardo Vélez y un día creí que Daniel Quintero iba a ser un buen alcalde y me equivoqué. No quiero que Daniel Quintero sea mi presidente”, escribió Vélez en su cuenta de X.

Ese mensaje fue una respuesta a la publicación que hecha por el gerente de campaña de Quintero, Esteban Restrepo, quien escribió. “Soy Esteban Restrepo y quiero que Daniel Quintero sea mi presidente”.

Contexto: Representantes del Pacto Histórico llegaron a la Plenaria de la Cámara vistiendo la bandera de Palestina

Quintero participará en la consulta interna que realizará el Pacto Histórico en octubre para definir cuál será el candidato único de ese sector que se medirá en la consulta del frente amplio de izquierda que se llevará a cabo en marzo de 2026, en la misma fecha de las elecciones legislativas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

2. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

3. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

4. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

5. Fifa podría tomar drástica decisión y suspender a esta federación: este es el motivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroMedellínElecciones 2026

Noticias Destacadas

Daniel Quintero

Exaliado de Quintero se destapa: “Creí que iba a ser un buen alcalde y me equivoqué”

Redacción Semana
Mario Diaz-Balart

Mario Díaz-Balart asegura que EE. UU. reducirá a la mitad las ayudas a Colombia por las “alianzas” de Petro

Redacción Mundo
Jota Pe Hernández y Ermes Pete.

Fuerte agarrón entre el senador Jota Pe Hernández y el representante Hermes Pete en el Congreso; casi se van a los golpes

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.