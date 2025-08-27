Un exaliado del precandidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Daniel Quintero, habló sobre la desilusión que sintió tras acompañar al exalcalde de Medellín en su aspiración por administrar la capital de Antioquia.

Se trata de Luis Bernardo Vélez, quien para los tiempos de las elecciones regionales de 2019 fue una de las pocas figuras salidas del Concejo de Medellín que se sumó a su aspiración.

Vélez hizo campaña junto a Quintero, le acompañó en su primer discurso de balcón cuando fue elegido como alcalde de la ciudad, perteneció a su bancada en el Concejo y terminó apartándose del sector político de quien ahora busca llegar a la Casa de Nariño.

“Soy Luis Bernardo Vélez y un día creí que Daniel Quintero iba a ser un buen alcalde y me equivoqué. No quiero que Daniel Quintero sea mi presidente”, escribió Vélez en su cuenta de X.

Ese mensaje fue una respuesta a la publicación que hecha por el gerente de campaña de Quintero, Esteban Restrepo, quien escribió. “Soy Esteban Restrepo y quiero que Daniel Quintero sea mi presidente”.

Quintero participará en la consulta interna que realizará el Pacto Histórico en octubre para definir cuál será el candidato único de ese sector que se medirá en la consulta del frente amplio de izquierda que se llevará a cabo en marzo de 2026, en la misma fecha de las elecciones legislativas.