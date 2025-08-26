Suscribirse

Representantes del Pacto Histórico llegaron a la Plenaria de la Cámara vistiendo la bandera de Palestina

Los congresistas de la bancada del Gobierno de Gustavo Petro realizaron una nueva manifestación de apoyo al pueblo palestino.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 11:26 p. m.
Los representantes del Pacto Histórico llegaron a la Cámara vistiendo los colores de la bandera de Palestina.
La bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes llegó a la sesión de la plenaria de este martes, 26 de agosto, vistiendo los colores de la bandera de Palestina.

Los congresistas arribaron al recinto legislativo con camisetas de los colores rojo, verde y blanco para simbolizar los colores nacionales de esa nación, en la que Israel libra una guerra contra la organización terrorista Hamás.

Contexto: La incomodidad del Polo Democrático por los señalamientos a Iván Cepeda

El objetivo de esa manifestación fue rechazar las operaciones que se están haciendo en esa geografía y manifestar el descontento de la bancada de la administración de Gustavo Petro con la decisión del Gobierno de Israel de expandir la ofensiva y el desplazamiento de toda la población palestina.

Los congresistas también cuestionaron que se sigan presentando casos de asesinatos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, médicos y periodistas en el marco del conflicto que se vive en esa parte del Oriente próximo.

Contexto: Gritos y empujones: la pelea que se desató en una reunión de la Colombia Humana

“Desde el Congreso de la República, nos sumamos al rechazo mundial contra el genocidio, el asesinato de civiles y el uso del hambre como arma de guerra contra el pueblo palestino“, escribió esa coalición en su cuenta oficial de X.

Los congresistas del Pacto Histórico han realizado diferentes manifestaciones de apoyo a Palestina en medio de la ofensiva israelí en Gaza, que deja más de 40.000 muertes, según fuentes oficiales de este territorio.

