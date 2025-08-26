La bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes llegó a la sesión de la plenaria de este martes, 26 de agosto, vistiendo los colores de la bandera de Palestina.

Los congresistas arribaron al recinto legislativo con camisetas de los colores rojo, verde y blanco para simbolizar los colores nacionales de esa nación, en la que Israel libra una guerra contra la organización terrorista Hamás.

El objetivo de esa manifestación fue rechazar las operaciones que se están haciendo en esa geografía y manifestar el descontento de la bancada de la administración de Gustavo Petro con la decisión del Gobierno de Israel de expandir la ofensiva y el desplazamiento de toda la población palestina.

Los congresistas también cuestionaron que se sigan presentando casos de asesinatos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, médicos y periodistas en el marco del conflicto que se vive en esa parte del Oriente próximo.

“Desde el Congreso de la República, nos sumamos al rechazo mundial contra el genocidio, el asesinato de civiles y el uso del hambre como arma de guerra contra el pueblo palestino“, escribió esa coalición en su cuenta oficial de X.