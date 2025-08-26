Suscribirse

La incomodidad del Polo Democrático por los señalamientos a Iván Cepeda

El partido aseguró que el precandidato a la Presidencia es víctima de una campaña de estigmatización.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 3:57 p. m.
Senador Iván Cepeda, anunció que será precandidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026
El senador Iván Cepeda anunció que será precandidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026. | Foto: Prensa Iván Cepeda

El Polo Democrático manifestó su inconformidad con los señalamientos que recibió el precandidato a la Presidencia y senador, Iván Cepeda, desde algunos sectores políticos en los que se vincula su aspiración presidencial con un grupo armado.

El partido publicó un comunicado en el que manifestó su respaldo a Cepeda, quien se prepara para participar en la consulta interna del Pacto Histórico que tendrá lugar en octubre de este año, y anunció recientemente su aspiración a la Casa de Nariño.

“El Polo Democrático alternativo rechaza las afirmaciones difamatorias contra el senador Iván Cepeda Castro, proferidas por la precandidata presidencial Vicky Dávila, el excandidato presidencial Enrique Gómez y el concejal Daniel Briceño, entre otros actores políticos. Al señalarlo como ‘candidato de las Farc’ incurren en una calumnia de extrema gravedad, que atenta contra la verdad y degrada el debate democrático en Colombia”, afirmó la colectividad en un comunicado.

Contexto: La carta de la izquierda: Iván Cepeda sacude la consulta del Pacto Histórico y sería la figura del petrismo en el 2026. Esto es lo que viene ahora

El partido aseguró que el senador Cepeda está siendo víctima de una estrategia de estigmatización que podría poner en riesgo su seguridad y que buscaría afectar su aspiración a la Presidencia para las elecciones de 2026.

“Las recientes imputaciones falsas que lo vinculan con organizaciones armadas extintas configuran una vulneración de sus derechos y deben recibir la sanción de la ley”, escribió ese sector político. El congresista confirmó su candidatura a las elecciones de 2026 el pasado viernes, 22 de agosto, con la que buscará recoger las banderas del presidente Gustavo Petro en la contienda.

