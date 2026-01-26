La precandidata presidencial Clara López Obregón explicó públicamente las razones por las cuales decidió ir directamente a la primera vuelta presidencial sin participar en consultas interpartidistas.
De acuerdo con el comunicado emitido por López, la determinación responde a consideraciones políticas, estratégicas y personales, en un momento que calificó como crítico para el país.
López sostuvo que su decisión parte de una realidad reconocida por el propio presidente Gustavo Petro, quien ha señalado que ningún sector puede ganar solo.
En ese contexto, la aspirante aseguró que el camino no debe ser el de las imposiciones ni las exclusiones, sino el de la construcción responsable de un frente político amplio que permita defender y proyectar las reformas impulsadas por el actual Gobierno.
López Obregón indicó que ha sostenido diálogos directos y reiterados con el presidente Petro para analizar la conveniencia de consolidar un frente humano y social capaz de garantizar la continuidad del cambio.
A su juicio, ese objetivo no se logra mediante consultas que, según denunció, no han estado orientadas a debatir programas ni ideas, sino a exigirle que renuncie a su autonomía política y a su voz como mujer.
En su pronunciamiento, López contextualizó su decisión en una coyuntura internacional y nacional compleja. Señaló que la reconfiguración política y económica de Estados Unidos, el ascenso de potencias como China, India y Rusia, y los desafíos en materia de seguridad interna obligan a una conducción política sin improvisaciones.
Advirtió que las reformas sociales del actual Gobierno están en riesgo si no se logra sumar fuerzas progresistas, liberales y de centroizquierda democrática que garanticen su continuidad.
Otro de los factores determinantes, según la candidata, ha sido la violencia política con enfoque machista que ha enfrentado durante la campaña. López denunció que las presiones para que participe en consultas han estado acompañadas de prácticas de matoneo político y de una negación sistemática de su condición de mujer con trayectoria, experiencia y propuestas propias.
Finalmente, Clara López reiteró que su apuesta es la construcción de un Frente Humano y Social Amplio, liderado por el presidente Petro, que trascienda nombres propios y garantice la continuidad del cambio.