Las razones por las que Clara López decidió ir directamente a primera vuelta y cerrarle la puerta a cualquier consulta interpartidista

La candidata aseguró que su decisión está ligada a la coherencia con su proyecto y denunció haber sido víctima de violencia política en medio de la contienda presidencial.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 9:09 p. m.
Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La precandidata presidencial Clara López Obregón explicó públicamente las razones por las cuales decidió ir directamente a la primera vuelta presidencial sin participar en consultas interpartidistas.

De acuerdo con el comunicado emitido por López, la determinación responde a consideraciones políticas, estratégicas y personales, en un momento que calificó como crítico para el país.

Clara López, senadora de la república.
Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

López sostuvo que su decisión parte de una realidad reconocida por el propio presidente Gustavo Petro, quien ha señalado que ningún sector puede ganar solo.

En ese contexto, la aspirante aseguró que el camino no debe ser el de las imposiciones ni las exclusiones, sino el de la construcción responsable de un frente político amplio que permita defender y proyectar las reformas impulsadas por el actual Gobierno.

López Obregón indicó que ha sostenido diálogos directos y reiterados con el presidente Petro para analizar la conveniencia de consolidar un frente humano y social capaz de garantizar la continuidad del cambio.

El presidente, Gustavo Petro, y Clara López Obregón, senadora colombiana
Foto: SEMANA

A su juicio, ese objetivo no se logra mediante consultas que, según denunció, no han estado orientadas a debatir programas ni ideas, sino a exigirle que renuncie a su autonomía política y a su voz como mujer.

En su pronunciamiento, López contextualizó su decisión en una coyuntura internacional y nacional compleja. Señaló que la reconfiguración política y económica de Estados Unidos, el ascenso de potencias como China, India y Rusia, y los desafíos en materia de seguridad interna obligan a una conducción política sin improvisaciones.

Clara López Obregón
Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Advirtió que las reformas sociales del actual Gobierno están en riesgo si no se logra sumar fuerzas progresistas, liberales y de centroizquierda democrática que garanticen su continuidad.

Otro de los factores determinantes, según la candidata, ha sido la violencia política con enfoque machista que ha enfrentado durante la campaña. López denunció que las presiones para que participe en consultas han estado acompañadas de prácticas de matoneo político y de una negación sistemática de su condición de mujer con trayectoria, experiencia y propuestas propias.

Camilo Romero, Clara López, Ernesto Samper, José Luis Rodríguez y María José Pizarro.
Foto: Oficina de prensa Ernesto Samper

Finalmente, Clara López reiteró que su apuesta es la construcción de un Frente Humano y Social Amplio, liderado por el presidente Petro, que trascienda nombres propios y garantice la continuidad del cambio.

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Por unas elecciones libres, seguras y transparentes en las regiones Objetivo: ● Alejandra Barrios Directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE) ● Rafaela Cortés Zambrano Gobernadora del Meta ● Adriana Magali Matiz Gobernadora del Tolima ● Clara López Obregón Senadora de la República Modera: Carlos Enrique Rodríguez Subdirector general de SEMANA

Gustavo Petro y líderes del progresismo

