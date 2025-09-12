Jota Pe Hernández le recordó a Clara López un mensaje que ella publicó en X: “Ojalá no lo borre”

El mes pasado, la senadora del Pacto Histórico Clara López confirmó que será precandidata presidencial por la coalición política Unitarios.

La congresista dijo recientemente que buscará que Colombia “continúe la transformación iniciada por Petro”.

Ahora, cuando han pasado pocos días del anuncio hecho por López, y en medio de la tensión política que hay en el país a meses de las elecciones presidenciales, el senador Jota Pe Hernández aprovechó para recordarle un mensaje que años atrás compartió ella en X.

El 31 de julio de 2013, López, escudera del presidente Petro, manifestó en un mensaje en la red social: “Gustavo Petro, ¿qué culpa tengo yo de su incapacidad para gobernar?”.

Tras lo anterior, el senador Jota Pe Hernández compartió ese mensaje escrito por López en 2013 e indicó: “¡Ojalá no lo borre, para que siempre que lo lea recuerde que quien hoy preside a Colombia, y por quien ella votó, es un inepto, un incapaz!”.