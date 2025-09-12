Suscribirse

Jota Pe Hernández le recordó a Clara López un mensaje que ella publicó en X: “Ojalá no lo borre”

Se trata en un mensaje que compartió la senadora López en 2013.

Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2025, 3:15 p. m.
Jota Pe Hernández y Clara López
Jota Pe Hernández y Clara López. | Foto: Colprensa

El mes pasado, la senadora del Pacto Histórico Clara López confirmó que será precandidata presidencial por la coalición política Unitarios.

La congresista dijo recientemente que buscará que Colombia “continúe la transformación iniciada por Petro”.

Ahora, cuando han pasado pocos días del anuncio hecho por López, y en medio de la tensión política que hay en el país a meses de las elecciones presidenciales, el senador Jota Pe Hernández aprovechó para recordarle un mensaje que años atrás compartió ella en X.

Contexto: “Roy Barreras está de rodillas, suplica. Ya le dijeron que no”: revela Jota Pe Hernández. ¿Qué pasó?

El 31 de julio de 2013, López, escudera del presidente Petro, manifestó en un mensaje en la red social: “Gustavo Petro, ¿qué culpa tengo yo de su incapacidad para gobernar?”.

Tras lo anterior, el senador Jota Pe Hernández compartió ese mensaje escrito por López en 2013 e indicó: “¡Ojalá no lo borre, para que siempre que lo lea recuerde que quien hoy preside a Colombia, y por quien ella votó, es un inepto, un incapaz!”.

El mensaje de Jota Pe Hernández en X.
El mensaje de Jota Pe Hernández en X. | Foto: Cuenta en X: @JotaPeHernandez

