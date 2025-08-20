Suscribirse

Clara López confirma su aspiración a las elecciones presidenciales de 2026

La senadora del Pacto Histórico aseguró que quiere darle continuidad a la ruta de país que estableció el presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 12:44 p. m.
Clara López Obregón
Clara López Obregón quiere llegar al Palacio de Nariño. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, confirmó que aspirará a las elecciones presidenciales de 2026 con el objetivo de darle continuidad al cambio que ha promovido el presidente Gustavo Petro durante su administración.

La senadora busca que su plataforma política, Unitarios, integre el frente amplio de la izquierda que iría a una consulta el 8 de marzo de 2026. Ese mismo grupo está construyendo listas para las elecciones al Congreso que se desarrollarán durante esa misma fecha.

Esto significa que López Obregón no participará en la consulta interna del Pacto Histórico que tendrá lugar en octubre de este 2025, en la que se definirá el nombre del candidato único del partido, sino que competiría contra el elegido mediante ese mecanismo de participación.

Contexto: El precandidato presidencial Camilo Romero llamó al primer encuentro del Frente Amplio para “garantizar la unidad de la izquierda y el progresismo”

“Buscaré que el país pueda caminar por las sendas de la transformación que inauguró el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó la congresista, confirmando que su candidatura, si bien no está incluida de forma manera directa en el partido que promueve el jefe de Estado, sí seguirá alineada a su sector político.

La conformación del frente amplio ha sido uno de los principales objetivos de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y desde ya se vaticina la participación de varios grupos en ese bloque.

Contexto: Sergio Fajardo envió contundente mensaje: “No me voy a dejar joder”

Además de López y quien gane la consulta interna del Pacto Histórico, a este también llegaría el partido Fuerza Ciudadana, que encabeza el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Además, otro de los promotores de esa propuesta ha sido el exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.

En la consulta interna del Pacto participarán las exministras Carolina Corcho y Susana Muhamad, la senadora Gloria Flórez, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el exdirector del DPS Gustavo Bolívar y el líder afro Alí Bantú.

Contexto: Alfredo Saade asegura que será candidato presidencial y que le pedirá al pueblo que lo ayude a “liberar a Petro”

López Obregón manifestó en entrevista con W Radio que Colombia atraviesa “una especie de sin salida de polarización” y detalló que su objetivo es “dar un paso gigante hacia una concordia necesaria para poner al país en el plano de que todos tenemos que poner para sacarlo adelante”.

